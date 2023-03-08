"Смерть витає у повітрі": 125 тіл загиблих в Ізюмі все ще не впізнані

За словами представників ГУНП у Харківській області, з деяких тіл навіть складно взяти зразки ДНК. Вісім родичів 71-річної Галини Захарової загинули під час авіанальоту на житловий будинок, тіла семи ексгумували, а внучку досі не можуть упізнати.

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Жителі міста Ізюм Харківської області бояться зробити необережний крок, щоб не наступити на міну, а ті, хто вижив, з болем чекають на впізнання тіл загиблих родичів. ЗСУ звільнили місто в Донецькій області у вересні, але наслідки піврічної російської окупації все ще помітні. Про це повідомляє Sky News.

Ізюм — серед найбільш постраждалих від жорстокості окупантів українських міст. Він був головним логістичним хабом для російських військ.

Цивільних тут катували, насильно вивозили й утримували. Згодом було виявлено масові поховання із сотнями тіл, цілі житлові райони руйнувалися під час боїв.

52 загиблих у підвалі будинку

Сім'я місцевої мешканки Галини Захарової загинула після того, як російські пілоти скинули бомбу на будинок її сина. Тоді загинули 52 людини, які сховалися в підвалі, зокрема вісім її родичів.

"Це був авіаналіт, літак скидав бомби прямо на будинки. Вони були у підвалі, у середині. Усі вони там загинули", — сказала 71-річна жінка в інтерв'ю західним журналістам.

Тіла сімох її родичів були ексгумовані у вересні, а впізнання онуки вона все ще чекає.

Ексгумація тіл

Поліція витягує тіла з могил, щоб встановити, як саме було вбито людей. На деяких могилах є імена, на інших — лише порядкові номери. Журналісти, які побували на тут, зазначають, що в тутешньому повітрі відчувається смерть.

[ + – ] Місце масового поховання в Ізюмі

В Ізюмі загалом було ексгумовано тіла 451 людини, зокрема 440, виявлених у масових похованнях, 125 все ще не впізнано, пояснив Сергій Болвінов, керівник слідчого управління ГУНП у Харківській області. За його словами, з деяких тіл, що розклалися, навіть складно взяти зразки ДНК.

За його словами, після відвідування місць масових поховань він відчуває підвищену відповідальність у тому, щоб встановити справедливість та притягнути винних до відповідальності.

Раніше Фокус повідомляв про обстріл російськими військами Авдіївки. 8 березня у місті було знищено будівлю коксохімічного заводу. За словами депутата Муси Магомедова, на підприємстві не було військових, а лише цивільні. З-під завалів вдалося дістати чотирьох людей, одного — у тяжкому стані.

Нагадаємо, що в ООН прокоментували відео з розстрілом українського військовополоненого. Представники Організації припускають, що запис справжній.