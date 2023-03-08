"Смерть витает в воздухе": 125 тел погибших в Изюме все еще не опознаны

По словам представителей ГУНП в Харьковской области, из некоторых тел даже сложно взять образцы ДНК. Восемь родственников 71-летней Галины Захаровой погибли во время авианалета на жилой дом, тела семи эксгумировали, а внучку все еще не могут опознать.

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Жители города Изюм Харьковской области боятся сделать неосторожный шаг, чтобы не наступить на мину, а выжившие с болью ждут опознания тел погибших родственников. ВСУ освободили город в Донецкой области в сентябре, но последствия полугодичной российской оккупации все еще заметны. Об этом сообщает Sky News.

Изюм — среди наиболее пострадавших от жестокости оккупантов украинских городов. Он был основным логистическим хабом для российских войск.

Гражданских здесь подвергали пыткам, насильственно вывозили и удерживали. Впоследствии были обнаружены массовые захоронения с сотнями тел, целые жилые районы разрушались во время боев.

52 погибших в подвале дома

Семья местной жительницы Галины Захаровой погибла после того, как российские пилоты сбросили бомбу на дом ее сына. Тогда в общей сложности погибли 52 человека, спрятавшихся в подвале, в том числе и восемь ее родственников.

"Это был авианалет, самолет сбрасывал бомбы прямо на дома. Они были в подвале, в середине. Все они там погибли", — сказала 71-летняя женщина в интервью западным журналистам.

Тела семи ее родственников были эксгумированы в сентябре, а опознания внучки она все еще ждет.

Эксгумация тел

Полиция извлекает тела из могил, чтобы установить, как именно были убиты люди. На некоторых могилах есть имен, на других — только порядковые номера. Побывавшие на здесь журналисты отмечают, что здешнем воздухе ощущается смерть.

[ + – ] Место массового захоронения в Изюме

В Изюме в общей сложности были эксгумированы тела 451 человека, в том числе и 440, обнаруженных в массовых захоронениях, 125 все еще не опознаны, пояснил Сергей Болвинов, руководитель следственного управления ГУНП в Харьковской области. По его словам, из некоторых разложившихся тел даже сложно взять образцы ДНК.

По его словам, после посещения мест массовых захоронений он ощущает повышенную ответственность в том, чтобы установить справедливость и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Фокус сообщал об обстреле российскими войсками Авдеевки. 8 марта в городе было уничтожено здание коксохимического завода. По словам депутата Мусы Магомедова, на предприятии не было военных, а только гражданские. Из-под завалов удалось достать четырех человек, одного — в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ООН прокомментировали видео с расстрелом украинского военнопленного. Представители Организации допускают, что запись подлинная.