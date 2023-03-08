"Наближають нашу перемогу": що відомо про депутаток, які пішли на фронт (фото)

Серед українок, які надали перевагу депутатському мандату, можливість захищати свою країну зі зброєю в руках є активістки, спортсменки і навіть багатодітні мами. Журналісти розповіли про деяких із них до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

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На службі у Збройних силах України перебувають понад 40 тисяч жінок, із них понад 5 тисяч перебувають у районах активних бойових дій на передовій. Серед військових є також ті, хто до повномасштабного вторгнення займався політикою. Про деяких із них написав портал руху "Чесно" до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Аліна Михайлова

[ + – ] Аліна Михайлова

Депутатка Київської міської ради від партії "Голос" та парамедикиня Аліна Михайлова несе військову службу з 2016 року. У зоні бойових дій вона познайомилася зі своїм хлопцем Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі", який загинув під Бахмутом 7 березня 2023 року.

[ + – ] Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло

Окрім надання допомоги пораненим бійцям Аліна Михайлова займається адвокацією важливих для країни питань. Вона боролася за декомунізацію та перейменування столичних вулиць, наполягала на необхідності зберегти Лису гору, а також виступала проти містобудівної "реформи".

Марія Чашка

[ + – ] Марія Чашка

Заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка є депутаткою Тернопільської обласної ради, директоркою Тернопільського училища ресторанної справи, а також мамою трьох дітей. Раніше обіймала посаду голови апарату облдержадміністрації.

Вісім років тому на війну пішов син Марії Чашки. Наразі вона також несе службу в гарячих точках України та виконує обов'язки заступниці командира.

[ + – ] Марія Чашка

Тетяна Шевченко

[ + – ] Тетяна Шевченко

У складі 103 бригади територіальної оборони служить депутатка Львівської міської ради від "Європейської солідарності" Тетяна Шевченко. Вона знаходиться на передовій як санітарна інструкторка.

[ + – ] Тетяна Шевченко

У військкомат Тетяна Шевченко пішла у день повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. За її словами, діяльність військових та депутатів має деякі спільні риси, оскільки в обидві професії передбачають служіння людям.

"Це величезна відповідальність перед українцями. А оскільки я була депутаткою, я маю ще й велике коло знайомств — це і волонтери, які знайдуть потрібні речі, друзі, які завжди допоможуть", — зазначає Шевченко.

Ірина Галай

[ + – ] Ірина Галай

Ірина Галай є депутаткою Закарпатської обласної ради. Вона встановила рекорд серед українок як перша жінка, яка піднялася на дві найвищі гори світу — Еверест і К2.

[ + – ] Ірина Галай підкорила Еверест та К2

Ірина Галай хотіла стати на захист України ще у 2014 році, проте тоді їй сказали, що насамперед беруть людей із досвідом. Наразі вона несе службу в теробороні Мукачева.

Катерина Ямщикова

[ + – ] Катерина Ямщикова

Катерина Ямщикова раніше перебувала на службі у Полтавській міській раді, проте наразі дівчина виконує бойові завдання у складі медичного підрозділу у зоні бойових дій на сході нашої країни.

Склавши присягу у травні 2023 року, Катерина Ямщикова вже отримала звання виконувача обов'язків начальника медичної служби батальйону під час виконання бойових завдань, старшого медика евакуаційного екіпажу та інструктора з тактичної медицини.

[ + – ] Катерина Ямщикова з товаришами по службі

Автори статті, присвяченої 8 березня, зазначають, що це далеко не всі імена українських жінок, які залишили держслужбу для того, щоб вирушити захищати свою країну на фронт.

Раніше, 29 грудня, ми також писали про те, що керівництво Сил спеціальних операцій України відібрало кількох дівчат для подальшої участі у снайперських навчаннях, які відбуваються у західних областях України.