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Военный Фокус Российско-украинская война

"Приближают нашу победу": что известно о женщинах депутатах, ушедших на фронт (фото)

Екатерина Ямщикова, военный медик, депутат, война в Украине, фронт
Фото: Facebook | Военный медик Екатерина Ямщикова

Среди украинок, которые предпочли депутатскому мандату возможность защищать свою страну с оружием в руках есть активистки, спортсменки и даже многодетные мамы. Журналисты рассказали о некоторых из них к Международному женскому дню 8 марта.

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На службе в Вооруженных силах Украины пребывают более 40 тысяч женщин, из них более 5 тысяч находятся в районах активных боевых действий на передовой. Среди женщин военных есть также те, кто до полномасштабного вторжения занимался политикой. О некоторых из них написал портал движения "Чесно" к Международному женскому дню 8 марта.

Алина Михайлова

Алина Михайлова, военный медик, депутат, война в Украине, фронт, Fullscreen
Алина Михайлова

Депутат Киевского городского совета от партии "Голос" и парамедик Алина Михайлова несет военную службу с 2016 года. В зоне боевых действий она познакомилась со своим молодым человеком Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи", который погиб под Бахмутом 7 марта 2023 года.

Алина Михайлова, Дмитрий Коцюбайло, депутат, война в Украине, фронт Fullscreen
Алина Михайлова и Дмитрий Коцюбайло

Кроме оказания помощи раненым бойцам Алина Михайлова занимается адвокацией важных для страны вопросов. Она боролась за декоммунизацию и переименование столичных улиц, настаивала на необходимости сохранить Лысую гору, а также выступала против градостроительной "реформы".

Мария Чашка

Мария Чашка, Карпатская Сечь, всу, депутат Fullscreen
Мария Чашка

Замкомандира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка является депутатом Тернопольского областного совета, директором Тернопольского училища ресторанного дела, а также мамой троих детей. Ранее занимала должность главы аппарата облгосадминистрации.

Восемь лет назад на войну ушел сын Марии Чашки. На данный момент она также несет службу в горячих точках Украины и исполняет обязанности заместителя командира.

Мария Чашка, Карпатская Сечь, всу, депутат Fullscreen
Мария Чашка

Татьяна Шевченко

Татьяна Шевченко, всу, депутат Fullscreen
Татьяна Шевченко

В составе 103-й бригады территориальной обороны служит депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Татьяна Шевченко. Она находится на передовой в качестве санитарного инструктора.

Татьяна Шевченко, всу, депутат Fullscreen
Татьяна Шевченко

В военкомат Татьяна Шевченко пошла в день полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. По ее словам, деятельность военных и депутатов имеет некоторые общие черты, так как в обе профессии предусматривают служение людям.

"Это огромная ответственность перед украинцами. А так как я была депутатом, у меня есть еще и большой круг знакомств — это и волонтеры, которые найдут нужные вещи, друзья, которые всегда помогут", — отмечает Шевченко.

Ирина Галай

Ирина Галай, тероборона, депутат, война Fullscreen
Ирина Галай

Ирина Галай является депутатом Закарпатского областного совета. Она установила рекорд среди украинок как первая женщина, которая поднялась на две самые высокие горы мира — Эверест и К2.

Ирина Галай, тероборона, депутат, война Fullscreen
Ирина Галай покорила Эверест и К2

Ирина Галай хотела встать на защиту Украины еще в 2014 году, однако тогда ей сказали, что в первую очередь берут людей с опытом. Сейчас она несет службу в терробороне Мукачева.

Екатерина Ямщикова

Екатерина Ямщикова, ВСУ, депутат Fullscreen
Екатерина Ямщикова

Екатерина Ямщикова ранее пребывала на службе в Полтавском городском совете, однако сейчас девушка выполняет боевые задания в составе медицинского подразделения в зоне боевых действий на востоке нашей страны.

Приняв присягу в мае 2023 года, Екатерина Ямщикова уже получила звания исполняющего обязанности начальника медицинской службы батальона во время выполнения боевых заданий, старшего медика эвакуационного экипажа и инструктора по тактической медицине.

Екатерина Ямщикова, ВСУ, депутат Fullscreen
Екатерина Ямщикова с сослуживцами

Авторы статьи, приуроченной к 8 марта, отмечают, что это далеко не все имена украинских женщин, которые оставили госслужбу для того, чтобы отправится защищать свою страну на фронт.

Ранее, 29 декабря, мы также писали о том, что руководство Сил специальных операций Украины отобрало нескольких девушек для дальнейшего участия в снайперских учениях, которые проходят в западных областях Украины.