"Приближают нашу победу": что известно о женщинах депутатах, ушедших на фронт (фото)

Среди украинок, которые предпочли депутатскому мандату возможность защищать свою страну с оружием в руках есть активистки, спортсменки и даже многодетные мамы. Журналисты рассказали о некоторых из них к Международному женскому дню 8 марта.

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На службе в Вооруженных силах Украины пребывают более 40 тысяч женщин, из них более 5 тысяч находятся в районах активных боевых действий на передовой. Среди женщин военных есть также те, кто до полномасштабного вторжения занимался политикой. О некоторых из них написал портал движения "Чесно" к Международному женскому дню 8 марта.

Алина Михайлова

[ + – ] Алина Михайлова

Депутат Киевского городского совета от партии "Голос" и парамедик Алина Михайлова несет военную службу с 2016 года. В зоне боевых действий она познакомилась со своим молодым человеком Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи", который погиб под Бахмутом 7 марта 2023 года.

[ + – ] Алина Михайлова и Дмитрий Коцюбайло

Кроме оказания помощи раненым бойцам Алина Михайлова занимается адвокацией важных для страны вопросов. Она боролась за декоммунизацию и переименование столичных улиц, настаивала на необходимости сохранить Лысую гору, а также выступала против градостроительной "реформы".

Мария Чашка

[ + – ] Мария Чашка

Замкомандира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка является депутатом Тернопольского областного совета, директором Тернопольского училища ресторанного дела, а также мамой троих детей. Ранее занимала должность главы аппарата облгосадминистрации.

Восемь лет назад на войну ушел сын Марии Чашки. На данный момент она также несет службу в горячих точках Украины и исполняет обязанности заместителя командира.

[ + – ] Мария Чашка

Татьяна Шевченко

[ + – ] Татьяна Шевченко

В составе 103-й бригады территориальной обороны служит депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Татьяна Шевченко. Она находится на передовой в качестве санитарного инструктора.

[ + – ] Татьяна Шевченко

В военкомат Татьяна Шевченко пошла в день полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. По ее словам, деятельность военных и депутатов имеет некоторые общие черты, так как в обе профессии предусматривают служение людям.

"Это огромная ответственность перед украинцами. А так как я была депутатом, у меня есть еще и большой круг знакомств — это и волонтеры, которые найдут нужные вещи, друзья, которые всегда помогут", — отмечает Шевченко.

Ирина Галай

[ + – ] Ирина Галай

Ирина Галай является депутатом Закарпатского областного совета. Она установила рекорд среди украинок как первая женщина, которая поднялась на две самые высокие горы мира — Эверест и К2.

[ + – ] Ирина Галай покорила Эверест и К2

Ирина Галай хотела встать на защиту Украины еще в 2014 году, однако тогда ей сказали, что в первую очередь берут людей с опытом. Сейчас она несет службу в терробороне Мукачева.

Екатерина Ямщикова

[ + – ] Екатерина Ямщикова

Екатерина Ямщикова ранее пребывала на службе в Полтавском городском совете, однако сейчас девушка выполняет боевые задания в составе медицинского подразделения в зоне боевых действий на востоке нашей страны.

Приняв присягу в мае 2023 года, Екатерина Ямщикова уже получила звания исполняющего обязанности начальника медицинской службы батальона во время выполнения боевых заданий, старшего медика эвакуационного экипажа и инструктора по тактической медицине.

[ + – ] Екатерина Ямщикова с сослуживцами

Авторы статьи, приуроченной к 8 марта, отмечают, что это далеко не все имена украинских женщин, которые оставили госслужбу для того, чтобы отправится защищать свою страну на фронт.

Ранее, 29 декабря, мы также писали о том, что руководство Сил специальных операций Украины отобрало нескольких девушек для дальнейшего участия в снайперских учениях, которые проходят в западных областях Украины.