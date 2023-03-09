"Складне завдання": як озброїти українські МіГи західними ракетами AIM-120 (фото)

Західні ЗМІ писали, що Штати розглядають питання інтеграції нових ракет на радянські винищувачі, але на цьому шляху потрібно вирішити проблему зі слабкими радарами.

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Американські військові вивчають можливість інтеграції на радянські винищувачі МіГ-29 Повітряних сил України західних ракет класу "повітря-повітря" AIM-120. У виданні The War Zone вказали, у чому складність установки.

Якщо інженерам вдасться інтегрувати західні ракети на українські винищувачі, це дасть нові можливості для льотчиків. Це дозволить Повітряним силам завдавати ударів поза прямою видимістю на кшталт "вистрілив і забув". Наразі в українських літаках немає таких боєприпасів.

Україна вже змогла інтегрувати ракети AGM-88 HARM, а також ймовірно високоточні бомби JDAM-ER, тому досвід імпровізації у ЗСУ є. Проте ракети AIM-120 набагато складніші. Як пишуть у виданні, зараз ні МіГ-29, ні Су-27 не здатні в принципі стріляти такими боєприпасами.

Для запуску AIM-120 літак повинен мати потужний радар, щоб ще до пуску передати інформацію на ракету про місцезнаходження мети. Для більш високого ефекту на великих відстанях потрібен додатковий зв'язок із літаком, що запускає, протягом усього польоту.

Як працює ракета AIM-120?

Усі існуючі модифікації ракети AIM-120 запускаються за одним принципом. Літак-носій передає ракеті інформацію про місцезнаходження мети перед запуском. Потім льотчик використовує внутрішній автопілот, щоб направити його на потрібну область. Після цього на ракеті активується бортовий радар головки самонаведення, який шукає та захоплює мету.

Винищувач F-16C Viper з ракетою AIM-120 та AGM-88 HARM

Для підвищення точності ракети радар літака каналом передачі даних відправляє оновлену інформацію про мету на ракету.

У чому складність інтеграції ракети AIM-120 на українських винищувачів?

Основна проблема інтеграції ракети на МіГ-29 або Су-27 у тому, що літаки мають слабкий радар. Його дальності не вистачить, щоб використати AIM-120 на повну потужність. Льотчик Juice казав, що це є основною проблемою для українських винищувачів.

"Насправді відсутність ракет "вистрілив і забув" — це найбільша проблема для нас. Навіть якби вони у нас були, наші радари не могли б забезпечити такі ж відстані, як у російських винищувачів", — заявляв український льотчик.

На українських винищувачах слабкі радари для ракет AIM-120

Наразі невідомо, яку модифікацію ракети хочуть поставити на винищувачі. США передавали Україні ракети AIM-120B, що використовуються для ЗРК NASAMS. AIM-120 могли б дати додаткові засоби для боротьби з російськими літаками та вертольотами. Активна радіолокаційна ракета зі значною дальністю польоту становитиме серйозну загрозу для російських сил, які потрапляють до її зони поразки, і вплине на повітряні операції ВКС РФ поблизу лінії фронту.

Як варіант, радянські винищувачі можуть оснастити західним радаром, який зможе використати ракети AIM-120. Це вимагатиме змінити дисплей у кабіні, інтерфейс та проводку, але це можна буде зробити. Як зазначають у виданні, тут важливим чинником буде час роботи.

Нагадаємо, 8 березня ЗМІ писали, що у США планують передати Україні західні ракети класу "повітря-повітря" на літаки Повітряних сил.

7 березня у США повідомили, що Україна отримала високоточні авіабомби JDAM-ER у невеликій кількості.