"Сложная задача": как вооружить украинские МиГи западными ракетами AIM-120 (фото)

Западные СМИ писали, что Штаты рассматривают вопрос интеграцию новых ракет на советские истребители, но на этом пути нужно решить проблему со слабыми радарами.

Related video

Американские военные изучают возможность интеграции на советские истребители МиГ-29 Воздушных сил Украины западных ракет класса "воздух-воздух" AIM-120. В издании The War Zone указали, в чем сложность установки.

Если инженерам удастся интегрировать западные ракеты на украинские истребители, то это даст новые возможности для летчиков. Это позволит Воздушным силам наносить удары вне прямой видимости по типу "выстрелил и забыл". На данный момент в украинских самолетах нет таких боеприпасов.

Украина уже смогла интегрировать ракеты AGM-88 HARM, а также вероятно, высокоточные бомбы JDAM-ER, поэтому опыт импровизации в ВСУ есть. Однако ракеты AIM-120 намного сложнее. Как пишут в издании, на данный момент ни МиГ-29, ни Су-27 не способны в принципе стрелять такими боеприпасами.

Для запуска AIM-120 самолет должен иметь мощный радар, чтобы еще до пуска передать информацию на ракету о местоположении цели. Для более высокого эффекта на больших расстояниях требуется дополнительная связь с запускающим самолетом на протяжении всего полета.

Как работает ракета AIM-120?

Все существующие модификации ракеты AIM-120 запускаются по одному принципу. Самолет-носитель передает ракете информацию о местоположении цели перед запуском. Затем летчик использует внутренний автопилот, чтобы направить его в нужную область. После этого на ракете активируется бортовой радар головки самонаведения, который ищет и захватывает цель.

Истребитель F-16C Viper с ракетой AIM-120 и AGM-88 HARM

Для повышения точности ракеты радар самолета по каналу передачи данных отправляет обновленную информацию о цели на ракету.

В чем сложность интеграции ракеты AIM-120 на украинские истребители?

Основная проблема интеграции ракеты на МиГ-29 или Су-27 заключается в том, что самолеты имеют слабый радар. Его дальности не хватит, чтобы использовать AIM-120 на полную мощность. Летчик Juice говорил, что это основная проблема для украинских истребителей.

"На самом деле отсутствие ракет "выстрелил и забыл" — это самая большая проблема для нас. Даже если бы они у нас были, наши радары не могли бы обеспечить такие же расстояния, как у российских истребителей", — заявлял украинский летчик.

На украинских истребителях слабые радары для ракет AIM-120

На данный момент неизвестно, какую модификацию ракеты хотят поставить на истребители. США передавали Украине ракеты AIM-120B, которые используются для ЗРК NASAMS. AIM-120 могли бы дать дополнительные средства для борьбы с российскими самолетами и вертолетами. Активная радиолокационная ракета со значительной дальностью полета будет представлять серьезную угрозу для российских сил, попадающих в ее зону поражения, и окажет сдерживающее воздействие на воздушные операции ВКС РФ вблизи линии фронта.

Как вариант, советские истребители могут оснастить западным радаром, который сможет использовать ракеты AIM-120. Это потребует изменить дисплей в кабине, интерфейс и проводку, но это можно будет сделать. Как отмечают в издании, тут важным фактором будет время для работ.

Напомним, 8 марта СМИ писали, что в США планируют передать Украине западные ракеты класса "воздух-воздух" на самолеты Воздушных сил.

7 марта в США сообщили, что Украина получила высокоточные авиабомбы JDAM-ER в небольшом количестве.