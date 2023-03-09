Допомога полоненим українцям: Мінреінтеграції звітує про переказ 18,8 млн гривень

Згідно з програмою держдопомоги, більшу частину коштів отримали звільнені з полону РФ. Ще понад 6 млн гривень були виплачені родичам тих, хто кого досі утримують окупанти.

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9 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спрямувало додаткові 18,8 млн гривень полоненим громадянам України та їхнім родичам. Про це повідомила пресслужба міністерства.

12,3 млн гривень переказали на банківські рахунки українців, що були звільнені з полону. Ще 6,5 млн гривень отримали сім’ї незаконно утримуваних Росією громадян.

Державну грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень отримали 123 людини, звільнені з російського полону. Цю ж суму переказали 65 родинам військовополонених.

"Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції", — розповіли у пресслужбі міністерства.

Повідомляється, що на за січень та лютий 2023 року цю грошову допомогу Мінреінтеграції вже спрямувало 103 звільненим з полону українцям.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак сказав журналістам, що ім’я розстріляного росіянами полоненого офіційно не встановлено. Захисника України вбили після його слів "Слава Україні" і зняли це не відео.

7 березня голова ОП Андрій Єрмак повідомив про обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 130 українців: 126 захисників та 4 захисниці. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби та ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту).