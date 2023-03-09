Помощь пленным украинцам: Минреинтеграции отчиталось о переводе 18,8 млн гривен

Согласно программе госпомощи, большую часть средств получили освобожденные из плена РФ. Еще более 6 млн гривен были выплачены родственникам тех, кто кого до сих пор содержат оккупанты.

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9 марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины направило дополнительные 18,8 млн гривен пленным гражданам Украины и их родственникам. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

12,3 млн гривен перевели на банковские счета украинцев, освобожденных из плена. Еще 6,5 млн гривен получили семьи незаконно удерживаемых Россией граждан.

Государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен получили 123 человека, освобожденные из российского плена. Эту же сумму передали 65 семьям военнопленных.

"Факты лишения свободы этих лиц в результате вооруженной агрессии против Украины установила соответствующая комиссия при Минреинтеграции", — рассказали в пресс-службе министерства.

Сообщается, что за январь и февраль 2023 года эту денежную помощь Минреинтеграции уже направило 103 освобожденным из плена украинцам.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал журналистам, что имя расстрелянного россиянами пленника официально не установлено. Защитника Украины убили после его слов "Слава Украине" и сняли это не видео.

7 марта глава ОП Андрей Ермак сообщил об обмене пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 130 украинцев: 126 защитников и 4 защитницы. Среди них бойцы ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы и ГССТ (Государственной специальной службы транспорта).