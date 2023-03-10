"Рівень загрози високий": в ОК "Південь" розповіли про ситуацію з ракетоносіями у Чорному морі

Командування ВМФ РФ відправило ракетоносії в пункти базування, але при потребі за 2-3 години кораблі можуть повернутися на свої позиції.

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Станом на ранок 10 березня в акваторії Чорного моря не зафіксували російських ракетоносіїв, проте рівень потенційної атаки залишається, адже ворогу знадобиться не надто тривалий час (2-3 години) аби повернути їх. Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, у телемарафоні.

Вона наголосила на тому, що наразі ракетоносії заведені в пункти базування. Такі дії передбачені, адже 9 березня агресор відстріляв майже повністю свій запас.

"Вочевидь, вони переспоряджаються", – заявила спікерка.

Гуменюк нагадала, що у ворога на початку попередньої атаки був запас із 24 ракет "Калібр", 20 із них вони випустили. Загалом у російських загарбників спостерігається різке зниження запасів високоточної зброї дальнього радіуса дії.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 9 березня організували масовану ракетну атаку. У небі фіксували ворожі дрони, лунали вибухи на території багатьох містах у різних областях країни. Внаслідок ракетного удару були влучання по критичній інфраструктурі. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, обмеження електропостачання застосовували в Житомирській, Одеській та Харківській областях. Загалом було здійснено 81 пуск ракет різних типів. Українським захисникам вдалося збити 34 крилаті та 8 керованих авіаційних одиниць, зокрема ліквідовано 4 БПЛА. Ворожа армія випустила рідкісні гіперзвукові авіаційні ракети "Кинджал".

В Офісі Президента відреагували на ракетну атаку. Зі слів радника голови ОП Михайла Подоляка, російські війська знову вдалися до колишньої тактики та проводять масовані ракетні удари, коли люди сплять. Україна частково опинилася без води та електроенергії.