"Уровень угрозы высок": в ОК "Юг" рассказали о ситуации с ракетоносителями в Черном море

Командование ВМФ РФ отправило ракетоносители в пункты базирования, но при необходимости за 2-3 часа корабли могут вернуться на свои позиции.

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По состоянию на утро 10 марта в акватории Черного моря не зафиксировали российских ракетоносителей, однако уровень потенциальной атаки остается, ведь врагу понадобится не слишком продолжительное время (2-3 часа), чтобы вернуть их. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в телемарафоне.

Она отметила, что в настоящее время ракетоносители заведены в пункты базирования. Такие действия предусмотрены, ведь 9 марта агрессор отстрелял почти полностью свой запас.

"Очевидно, они перезаряжаются", – заявила спикер.

Гуменюк напомнила, что у врага в начале предварительной атаки был запас из 24 ракет "Калибр", 20 из них они выпустили. В целом у русских захватчиков наблюдается резкое понижение запасов высокоточного орудия дальнего радиуса деяния.

Напомним, российские войска в ночь на 9 марта организовали массированную ракетную атаку. В небе фиксировали вражеские дроны, раздавались взрывы на территории многих городов в разных областях страны. В результате ракетного удара были попадания по критической инфраструктуре. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, ограничение электроснабжения применялось в Житомирской, Одесской и Харьковской областях. В общей сложности был осуществлен 81 пуск ракет разных типов. Украинским защитникам удалось сбить 34 крылата и 8 управляемых авиационных единиц, в том числе ликвидировано 4 БПЛА. Вражеская армия выпустила редкие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал".

В Офисе Президента отреагировали на ракетную атаку. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские войска снова прибегли к прежней тактике и проводят массированные ракетные удары, когда люди спят. Украина частично очутилась без воды и электроэнергии.