ЗС РФ виводять мешканців Бахмута у невідомому напрямку, – боєць 93-ї бригади (відео)

Військовий наголошує, що поки що ЗСУ контролювали територію за річкою Бахмутівка, то вони не чіпали людей і не виганяли їх. Окупанти ж збирають цивільних по 3-10 осіб та кудись відводять.

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Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вже кілька днів спостерігають, як російські окупанти виводять мирних громадян Бахмута у невідомому напрямку. Про це повідомляє військовослужбовець бригади з ніком "твій друг Стус" у Твіттері.

За словами бійця, на лівому березі від річки Бахмутівка російські війська почали збирати та виводити людей у невідомому напрямку. Окупанти захопили цю частину Бахмута. Людей збирають по 3-10 осіб та виводять їх. Позаду їх конвоїв солдат РФ з автоматом.

“Це взагалі нонсенс, бо місцевий Василь міг на велосипеді їхати від росіян до нас і назад. Людей із підвалів та їхніх будинків ми не виганяли, але життя їм це не врятувало. Тепер тих, хто не виїхав, бо “дуже” любив своє місто примусово переселяє Росія. Така ось іронія життя", — зазначає боєць.

Також він опублікував відео з безпілотника, на якому видно невелику групу людей у цивільному з російським автоматником позаду. Їх відводять у невідомому напрямку.

Лівий берег Бахмутівки окуповано Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 10 березня у Східному угрупуванні військ заявили, що незабаром безславна історія ПВК "Вагнер" закінчиться. ЗСУ "перемелює" бійців у боях за Бахмут.

Також в аналізі ISW зазначають, що найманці ПВК "Вагнер" взяли тактичну паузу на лівому березі Бахмутівки. Нині неясно, чи збережеться операційна перевага ЗС РФ під час подальших спроб захоплення міста.