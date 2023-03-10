ВС РФ выводят жителей Бахмута в неизвестном направлении, – боец 93-й бригады (видео)

Военный подчеркивает, что пока ВСУ контролировали территорию за речкой Бахмутовка, то они не трогали людей и не выгоняли их. Оккупанты же собирают гражданских по 3-10 человек и куда-то отводят.

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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уже несколько дней наблюдают, как российские оккупанты выводят мирных граждан Бахмута в неизвестном направлении. Об этом сообщает военнослужащий бригады с ником "твой друг Стус" в Твиттере.

По словам бойца, на левом берегу от речки Бахмутовка российские войска начали собирать и выводить людей в неизвестном направлении. Оккупанты захватили эту часть Бахмута. Людей собирают по 3-10 человек и выводят их. Сзади их конвоирует солдат РФ с автоматом.

"Это вообще нонсенс, потому что местный Василь мог на велосипеде ехать от р*усни к нам и назад. Людей из подвалов и их домов мы не выгоняли, но жизнь им это не спасло. Теперь тех, кто не выехал, потому что "очень любил свой город" принудительно переселяет р*усня. Такая вот ирония жизни", — отмечает боец.

Также он опубликовал видео с беспилотника, на котором видна небольшая группа людей в гражданском с российским автоматчиком позади. Их уводят в неизвестном направлении.

Левый берег Бахмутовки оккупирован Фото: deepstatemap.live

Напомним, 10 марта в Восточной группировке войск заявили, что скоро бесславная история ЧВК "Вагнер" закончится. ВСУ "перемалывает" бойцов в боях за Бахмут.

Также в анализе ISW отмечают, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли тактическую паузу на левом берегу Бахмутовки. На данный момент неясно, сохранится ли операционное преимущество ВС РФ в ходе последующих попыток захвата города