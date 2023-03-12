"Там три різні армії": французький генерал закликав НАТО готуватися до розпаду РФ (відео)

Нинішню ситуацію в РФ Мішель Яковлефф порівнює з Ліваном зразка 1973 року, а наявність багатьох воєнізованих структур, зокрема підконтрольних олігархам та місцевим елітам, може лише прискорити процеси розпаду країни на кілька частин.

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НАТО варто вже зараз розпочинати підготовку до того, що Російська Федерація розпадеться в майбутньому на частини. Таку думку висловив французький генерал, ексзаступник командувача сил НАТО в Європі Мішель Яковлефф у розмові з ексчленом екіпажу у військово-морській авіації Франції Ксав'є Тітельманом.

На його думку українська армія на сьогодні є найкращою в Європі, а ось у російської величезні проблеми, на які ніхто не очікував. Тому вони здатні лише оборонятися.

Понад те, РФ найближчим часом може чекати на розпад. Він неминучий і буде кривавішим, ніж розпад СРСР. Причиною цього стане те, що в країні три чинні армії — Міноборони, МВС та ФСБ, що схоже на ситуацію в Лівані зразка 1973 року. Це не кажучи вже про приватні військові компанії, армії олігархів та "кадирівців".

"Війна з Україною — це страва на закуску, далі буде основне меню — розпад Росії. Україна – це лише спусковий гачок історичних подій, які ми побачимо згодом", – вважає генерал.

Понад те, РФ може поділитися на ще більше нових країн, аніж це було з колишньою Югославією.

Закінчення війни також може мати кілька сценаріїв, і перемогу РФ все ще не можна скидати з рахунків. Їм для цього потрібно буде показати новий рівень військового професіоналізму, серед яких вибір цілей атаки, логістика, якість техніки, взаємодія військ і так далі. Але цього немає і навіть не видно на горизонті — російські окупанти продовжують демонструвати помилки.

За іншого ж сценарію це беззаперечна перемога України та зупинка обох армій на кордонах.

Нагадаємо, 28 лютого ISW повідомляв, що президент РФ Володимир Путін хоче звинуватити Україну та Захід у загрозі існуванню Росії. Кремль розпочав інформаційну операцію з двома головними наративами: підживлювати підтримку війни в Росії та розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після можливого розпаду РФ, щоб схилити Україну до переговорів.

16 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна спричинить розпад РФ. Він нагадав, що у 1989 році під час страйку у Воркуті зі 176 шахтарів, які брали в ній участь, 94 були українцями. Пізніше ця подія стала поштовхом для протестів у всьому Союзі.