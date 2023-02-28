Путін хоче звинуватити Україну та Захід у загрозі існуванню Росії, — ISW
Кремль розпочав інформаційну операцію з двома головними наративами: підживлювати підтримку війни в Росії та розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після можливого розпаду РФ, щоб схилити Україну до переговорів.
Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації як для росіян, так і для Заходу, про це 27 лютого повідомили в Інституті вивчення війни (ISW)
Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України та Заходу в тому, що вони загрожують існуванню РФ у відповідь на російські військові невдачі та безпрецедентну підтримку українців.
Такі висновки фахівці зробили з того, що в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити у тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію та встановити контроль над її уламками".
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв приблизно водночас звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу та зробив висновок, що "спокійна міць великої країни та авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".
"Це говорить про те, що російська влада намагається подати війну як екзистенційно важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має вищі ставки для Росії та Заходу, ніж є насправді", — йдеться у звіті.
Також у звіті йдеться про те, що російські війська впроваджують нову штурмову тактику, щоб компенсувати поточні обмеження бойової сили у відповідь на постійні невдачі в наступальних операціях.
"Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко втратить свої позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації", — роблять висновок аналітики
До речі, за оцінками ISW, Путін незабаром може зіткнутися з дефіцитом новобранців. Збільшення мобілізаційного резерву призведе до того, що на війну в Україні відправлятимуть фізично непридатних росіян, що також позначиться на економіці.
Раніше Фокус повідомляв, що Путін передає Шойгу контроль над армією РФ в Україні. Армійські корпуси так званих "ДНР" і "ЛНР" активно інтегруються в російську армію.
Нагадаємо, що журнал Forbes нещодавно підрахував сукупні витрати Росії на повномасштабну війну в Україні. За даними видання, на це пішло майже 115 млрд. доларів або 30% всього російського бюджету за 2021 рік.
За даними британської розвідки за 12 лютого, війська РФ за 2 тижні зазнали найбільших втрат в Україні з початку повномасштабної війни — понад 800 осіб за 1 день.
Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький 26 лютого розповів про готовність ЗСУ навесні провести контрнаступ. ЗСУ прагнутимуть розділити окупантів між Кримом та материковою частиною РФ.