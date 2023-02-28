Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России, — ISW

Кремль начал информационную операцию с двумя главными нарративами: подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после возможного распада РФ, чтобы склонить Украину к переговорам.

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Российские официальные лица продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации как для россиян, так и для Запада, об этом 27 февраля сообщили в Институте изучения войны (ISW)

Эксперты предполагают, что Путин надеется создать информационные условия для обвинения Украины и Запада в том, что они угрожают существованию РФ в ответ на российские военные неудачи и беспрецедентную поддержку украинцев..

Такие выводы специалисты сделали из того, что в интервью телеканалу "Россия-1" Путин сказал, что не знает, сможет ли "такой этнос, как русский народ, выжить в том виде, в котором он существует сегодня", если Западу удастся "разрушить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примерно в то же время обвинил Запад в разжигании нынешней ситуации в Украине со времен распада Советского Союза и сделал вывод, что "спокойная мощь великой страны и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего нашего мира".

"Это говорит о том, что российские власти пытаются подать войну как экзистенциально важную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем есть на самом деле", — говорится в отчете.

Также в отчете говорится о том, что российские войска внедряют новую штурмовую тактику, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощи в ответ на постоянные неудачи в наступательных операциях.

"Штурмовые отряды, возможно, смогут достичь тактических преимуществ за счет своей простоты, но, вероятно, быстро потеряют свои позиции из-за малого размера и тактики истощения. Российские войска вряд ли смогут быстро осуществить оперативно значимые прорывы с помощью этой формации", — заключают аналитики.

К слову, по оценкам ISW, Путин вскорости может столкнуться с дефицитом новобранцев. Увеличение мобилизационного резерва приведет к тому, что на войну в Украине будут отправлять физически непригодных россиян, что также скажется на экономике.

Ранее Фокус сообщал, что Путин передает Шойгу контроль над армией РФ в Украине. Армейские корпусы так называемых "ДНР" и "ЛНР" активно интегрируются в российскую армию.

Напомним, что журнал Forbes недавно подсчитал совокупные траты России на полномасштабную войну в Украине. По данным издания, на это ушло почти 115 млрд долларов или 30% всего российского бюджета за 2021 год.

По данным британской разведки за 12 февраля, войска РФ за 2 недели понесли самые большие потери в Украине с начала полномасштабной войны — более 800 человека за 1 день.

Замначальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 26 февраля рассказал о готовности ВСУ весной провести контрнаступление. ВСУ будут стремиться разделить оккупантов между Крымом и материковой частью РФ.