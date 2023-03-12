"Там три разных армии": французский генерал призвал НАТО готовиться к распаду РФ (видео)

Нынешнюю ситуацию в РФ Мишель Яковлефф сравнивает с Ливаном образца 1973 года, а наличие множества военизированных структур, в том числе подконтрольных олигархам и местным элитам, может лишь ускорить процессы распада страны на несколько частей.

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НАТО стоит уже сейчас начинать подготовку к тому, что Российская Федерация распадется в будущем на части. Такое мнение выразил французский генерал, экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф в разговоре с экс-членом экипажа в военно-морской авиации Франции Ксавье Тительманом.

По его мнению украинская армия на сегодняшний день является лучшей в Европе, а вот у российской огромные проблемы, которых никто не ожидал. Поэтому они способны только обороняться.

Более того, РФ в ближайшее время может ждать распад. Он неизбежен и будет более кровавым, нежели распад СССР. Причиной этому станет то, что в стране три действующие армии — Минобороны, МВД и ФСБ, что похоже на ситуацию в Ливане образца 1973 года. Это не говоря уже про частные военные компании, армии олигархов и "кадыровцев".

"Война с Украиной – это блюдо на закуску, дальше будет основное меню – распад России. Украина – это лишь спусковой крючок исторических событий, которые мы увидим впоследствии", – считает генерал.

Более того, РФ может поделиться на еще больше новых стран, нежели это было с бывшей Югославией.

Окончание войны также может иметь несколько сценариев и победу РФ все еще нельзя сбрасывать со счетов. Им для этого нужно будет показать новый уровень военного профессионализма, среди которых: выбор целей атаки, логистика, качество техники, взаимодействие войск и так далее. Но, этого нет и даже не видно на горизонте — российские оккупанты продолжают демонстрировать ошибки.

При другом же сценарии это безоговорочная победа Украины и остановка обеих армий на границах.

Напомним, 28 февраля ISW сообщал, что президент РФ Владимир Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России. Кремль начал информационную операцию с двумя главными нарративами: подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после возможного распада РФ, чтобы склонить Украину к переговорам.

16 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина станет причиной распада РФ. Он напомнил, что в 1989 году во время забастовки в Воркуте из 176 шахтеров, принимавших в ней участие, 94 были украинцами. Позже это событие стало толчком для протестов по всему Союзу.