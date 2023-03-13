"Залишилося вибрати тип літака": на Заході готові навчати льотчиків, – Повітряні сили

За словами Юрія Ігната, Великобританія та інші країни висловили готовність навчати українських льотчиків. Для цього потрібно, щоб у країнах були авіатренажери та інструктори.

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Українських льотчиків готові навчати деякі західні країни, але ще потрібно вибрати тип літака для освоєння. Про це в ефірі телемарофона заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Серед держав, які висловили готовність навчати українських льотчиків, Юрій Ігнат назвав Велику Британію. Також свою готовність висловлювали лідери з інших країн.

"Готовність є, стоїть відкрите питання про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака знаходиться на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не тільки інструктори повинні бути, це і авіа-тренажери", — заявив Юрій Ігнат.

Також є позитивні моменти у Сполучених Штатах. Нині там оцінюють рівень підготовки українських льотчиків, яких можуть направити на навчання. За словами речника Повітряних сил, у Штатах досить високо оцінили навички льотчиків.

Нагадаємо, 7 березня ЗМІ писали, що до США можуть відправити ще 10 льотчиків Повітряних сил для можливого навчання на винищувачах F-16. У Пентагоні заявили, що фахівці оцінюють навички українських льотчиків.

3 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для України створять "авіаційну коаліцію" і передадуть до ЗСУ кілька видів літаків. Тип винищувача виберуть, виходячи з готовності українських аеродромів.