"Осталось выбрать тип самолета": на Западе готовы обучать летчиков, – Воздушные силы

По словам Юрия Игната, Великобритания и другие страны выразили готовность обучать украинских летчиков. Для этого нужно, чтобы в странах были авиа-тренажеры и инструкторы.

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Украинских летчиков готовы обучать некоторые западные страны, но еще предстоит выбрать тип самолета для освоения. Об этом в эфире телемарофона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Среди государств, которые выразили готовность обучать украинских летчиков, Юрий Игнат назвал Великобританию. Также свою готовность выражали лидеры других стран.

"Готовность есть, вопрос открыт стоит о типе самолета. Когда будет определен этот тип, то обучение пилотов может проходить в разных странах, где этот тип самолета находится на вооружении, где есть учебно-тренировочная база, потому что это не только инструкторы должны быть, это и авиа-тренажеры", — заявил Юрий Игнат.

Также есть положительные моменты в Соединенных Штатах. Ныне там оценивают уровень подготовки украинских летчиков, которых могут отправить на обучение. По словам спикера Воздушных сил, в Штатах достаточно высоко оценили навыки летчиков.

Напомним, 7 марта СМИ писали, что в США могут отправить еще 10 летчиков Воздушных сил для возможного обучения на истребителях F-16. В Пентагоне заявили, что специалисты оценивают навыки украинских летчиков.

3 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины создадут "авиационную коалицию" и передадут в ВСУ несколько видов самолетов. Тип истребителя выберут исходя из готовности украинских аэродромов.