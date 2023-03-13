У Москві рубають ліси та заповідні парки для встановлення ППО, – ЗМІ (фото)

Зенітно-ракетні комплекси встановлюють за 200 метрів від житлових будинків, що небезпечно. Водночас офіційно роботи з розміщення С-400 та інших засобів ППО не анонсували та не висвітлювали у ЗМІ.

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Одразу у кількох районах Москви почали вирубування лісу, щоб встановлювати там засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє російське видання The Insider.

Після початку 2023 року для потреб Міноборони РФ розпочали вирубку лісу на Лосиному острові, на полях Тимірязівської сільгоспакадемії, в охоронній зоні музею-заповідника Коломенське. На перших двох об'єктах ЗС РФ вже розмістили зенітно-ракетні комплекси С-400.

Комплекс С-400 біля Московської сільгоспакадемії Тимірязєва.

"Це для захисту Москви" говорить співробітник патрульної служби, вказавши на Московську сільгоспакадемію Тимірязєва.

Зазначається, що офіційних заяв про розміщення С-400 в районі Москви не було, також не було інформаційних щитів біля об'єктів, що будуються, що є обов'язковою вимогою в РФ. При цьому кошти ППО встановлюють поряд із житловою забудовою. До найближчого будинку біля сільгоспакадемії близько 200 метрів на вулиці Великій Академічній.

Таку ж ЗРК розмістили в парку-заповіднику "Лосиний острів". І він також знаходиться за 200 метрів від житлової забудови. При цьому російські телеграм-канали називають фейком розміщення ППО в районі "Лосиного острова", оскільки це небезпечно. Вони стверджують, що С-400 не перебувають у бойовому становищі, тому вважають, що це тимчасова стоянка. Проте автори видання зауважили, що зараз половина комплексу якраз у бойовому розгортанні разом зі станцією РЛС та пунктом бойового управління. У заповіднику заборонено проводити вирубки, проте керівництво дало відповідь активістам, що роботи велися "для забезпечення національної безпеки та оборони Російської Федерації".

С-400 у парку-заповіднику "Лосиній острів"

Однак найбільшої шкоди екології, як стверджують у ЗМІ, завдано у мікрорайоні Куряново на південному сході Москви. Там за умов таємності вирубали величезний лісовий масив на лівому березі річки Москва. На місці розмістять ППО. Для цього вирубали 100 га лісу на площі понад 2 км.

Вирубування лісу в мікрорайоні Курянове

"Тут буде 10 майданчиків, які займуть 55 гектарів. Щонайменше на одному з них розміщуватиметься ППО", — розповідає співробітник "ГБУ Автомобільні дороги".

Однак на всі спроби місцевих жителів дізнатися, що відбувається, влада не відповідала. Лише у соцмережі "Вконтакті" депутат Держдуми Світалана Розворотньова написала, що насправді ніякого реліктового лісу не було у Куряновому і все це фейк. Роботи ведуться нібито у звичайній промисловій зоні.

Вирубування лісу в Ізмайлівському лісопарку

Також журналісти виявили вирубку лісу в Ізмайлівському лісопарку за 500 метрів від станції метро з такою самою назвою. Біля Коломенського вирубали ліс, що входить до списку ЮНЕСКО, що ставить під загрозу цінність об'єкту.

Розміщення коштів ППО у Москві

Нагадаємо, 1 березня в Москві встановили мобільну станцію РЛС "Пріма" для забезпечення роботи коштів ППО.

22 січня у мережі зробили багато мемів через встановлення ППО на дахах будівель у Москві.