В Москве рубят леса и заповедные парки для установки ПВО, – СМИ (фото)

Зенитно-ракетные комплексы устанавливают в 200 метрах от жилых домов, что небезопасно. Вместе с тем официально работы по размещению С-400 и других средств ПВО не анонсировали и не освещали в СМИ.

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Сразу в нескольких районах Москвы начали вырубку леса, чтобы устанавливать там средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает российское издание The Insider.

После начала 2023 года для нужд Минобороны РФ начали вырубку леса на Лосином острове, на полях Тимирязевской сельхозакадемии, в охранной зоне музея-заповедника Коломенское. На первых двух объектах ВС РФ уже разместили зенитно-ракетные комплексы С-400.

Комплекс С-400 возле Московской сельхозакадемии Тимирязева

"Это для защиты Москвы" говорит сотрудник патрульно-поствой службы, указывая на Московскую сельхозакадемию Тимирязева.

Отмечается, что официальных заявлений о размещении С-400 в районе Москвы не было, также не было информационных щитов возле строящихся объектов, что является обязательным требованием в РФ. При этом средства ПВО устанавливают рядом с жилой застройкой. До ближайшего дома у сельхозакадемии около 200 метров на улице Большой Академической.

Такой же ЗРК разместили в парке-заповеднике "Лосиный остров". И он также находится в 200 метрах от жилой застройки. При этом российские телеграм-каналы называют фейком размещение ПВО в районе "Лосиного острова", так как это небезопасно. Они утверждают, что С-400 не находятся в боевом положении, поэтому они считают, что это временная стоянка. Однако авторы издания заметили, что сейчас половина комплекса как раз в боевом развертывании, вместе со станцией РЛС и пунктом боевого управления. В заповеднике запрещено проводить вырубки, однако руководство дало ответ активистам, что работы велись "для обеспечения национальной безопасности и обороны Российской Федерации".

С-400 в парке-заповеднике "Лосиній остров"

Однако самый большой ущерб экологии, как утверждают в СМИ, нанесен в микрорайоне Куряново на юго-востоке Москвы. Там в условиях секретности вырубили огромный лесной массив на левом берегу реки Москва. На месте разместят ПВО. Для этого вырубили 100 гектаров леса на площади более 2 км.

Вырубка леса в микрорайоне Куряново

"Тут будет 10 площадок, которые займут 55 гектаров. По меньшей мере на одной из них будет размещаться ПВО", — рассказывает сотрудник "ГБУ Автомобильные дороги".

При этом на все попытки местных жителей узнать, что происходит, власти не отвечали. Только в соцсети "Вконтакте" депутат Госдумы Светалана Разворотнева написала, что на самом деле никакого реликтового леса не было в Куряново и все это фейк. Работы ведутся якобы в обычной промышленной зоне.

Вырубка леса в Измайловском лесопарке

Также журналисты обнаружили вырубку леса в Измайловском лесопарке в 500 метрах от станции метро с таким же названием. Возле Коломенского вырубили лес, который входит в список ЮНЕСКО, что ставит под угрозу ценность объекта.

Размещение средств ПВО в Москве

Напомним, 1 марта в Москве установили мобильную станцию РЛС "Прима" для обеспечения работы средств ПВО.

22 января в сети сделали много мемов из-за установки ПВО на крышах зданий в Москве.