"Вагнерівці" пробилися до цеху заводу в Бахмуті, куди приїжджав Зеленський, – аналітики

Підприємство АЗОМ — це велика промислова зона на півночі Бахмута. Найманці зазначають, що в української армії величезна кількість артилерії зосереджена навколо міста, що не дає "навіть голови підняти бійцям".

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Найманці ПВК "Вагнер" захопили завод, куди перед Новим роком приїжджав президент України Володимир Зеленський для нагородження бійців. Про це повідомляється у телеграм-каналі "вагнерівців".

У Бахмуті "вагнерівці" заявили про взяття під контроль заводу "Востокмаш" у північній частині міста. Вони опублікували фотографії своїх бійців із зруйнованих цехів підприємства. Як зазначають аналітики DeepState, візуально фото справді схожі на ті, які публікували в Україні під час перебування Володимира Зеленського в Бахмуті.

"Найімовірніше, це один із цехів АЗОМу, і оскільки багато користувачів в мережі вже помітили схожість, то нічого секретного це порівняння не показує", — зазначають оглядачі.

Порівняння фотографій "вагнерівців" та Володимира Зеленського з Бахмута

Водночас власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що в українських військових дуже багато артилерії. Інтенсивність ударів ЗСУ в рази вища, ніж була під час оборони Попасної. Україна не шкодує боєприпасів, їхнє поповнення бійцям також здійснюється постійно.

Найманці ПВК "Вагнер" у цехах підприємства АЗОМ

Завод АЗОМ – це Артемівський завод обробки металів. До початку повномасштабної війни підприємство було одним із провідних металургійних підприємств України. На ньому виготовлялося понад 1000 типорозмірів виробів із 100 різних марок металів.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що під Бахмутом загинув український легкоатлет Роман Поліщук, який пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України.

13 березня у РНБО попередили, що ЗС РФ розпочали новий етап дезінформаційної компанії, в якій заявляють, що Україна вже програла битву за Бахмут.