"Вагнеровцы" пробились в цеха завода в Бахмуте, куда приезжал Зеленский, – аналитики

Предприятие АЗОМ — это большая промышленная зона на севере Бахмута. Наемники отмечают, что у украинской армии огромное количество артиллерии сосредоточено вокруг города, что не дает "даже головы поднять бойцам".

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Наемники ЧВК "Вагнер" захватили завод, куда перед Новым годом приезжал президент Украины Владимир Зеленский для награждения бойцов. Об этом сообщается в телеграм-канале "вагнеровцев".

В Бахмуте "вагнеровцы" заявили о взятии под контроль завода "Востокмаш" в северной части города. Они опубликовали фотографии своих бойцов из разрушенных цехов предприятия. Как отмечают аналитики DeepState, визуально фото действительно похожи с теми, которые публиковали в Украине во время пребывания Владимира Зеленского в Бахмуте.

"Скорее всего, это один из цехов АЗОМа, и так как много пользователей в сети уже заметили сходство, то ничего секретного данное сравнение не показывает", — отмечают обозреватели.

Сравнение фотографий "вагнеровцев" и Владимира Зеленского с Бахмута

Вместе с тем владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что у украинских военных очень много артиллерии. Интенсивность ударов ВСУ в разы выше, чем была при обороне Попасной. Украина не жалеет боеприпасов, их пополнение бойцам также идет постоянно.

Наемники ЧВК "Вагнер" в цехах предприятия АЗОМ

Завод АЗОМ — это Артемовский завод обработки металлов. До начала полномасштабной войны предприятие было одним из ведущих металлургических предприятий Украины. На нем изготавливалось более 1000 типоразмеров изделий из 100 различных марок металлов.

Напомним, 14 марта стало известно, что под Бахмутом погиб украинский легкоатлет Роман Полищук, который пошел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

13 марта в СНБО предупредили, что ВС РФ начали новый этап дезинформационной компании, в которой заявляют, что Украина уже проиграла битву за Бахмут.