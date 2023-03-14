Україна перемагає в історичній битві: The Economist про провали ракетних обстрілів ЗС РФ

Як пишуть автори, російська армія розстріляла більшу частину стратегічних запасів ракет і тепер залежить від виробничих потужностей. Україна, зі свого боку, має геніальних інженерів, які відновлюють те, що у світі вважалося неремонтованим.

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9 березня російські війська 15-й раз завдали масованого ракетного удару по Україні, проте це не призвело до критичної ситуації, більша частина країни швидко повернулася до ладу. Про це повідомляє The Economist.

Російські війська атакували українську критичну інфраструктуру різними ракетами на сотні мільйонів доларів, проте енергетики навчилися відновлювати мережу швидше, ніж її атакують окупанти.

"Україна все ще перемагає в історичній битві, в якій мало хто очікував, що вона переможе. Зараз інженери ремонтують систему швидше, ніж її можна зруйнувати. До останньої атаки в Києві чотири тижні поспіль не було відключень", — пишуть у виданні.

Застосування окупантами ракет "Кинжал" очевидно говорить про те, що у Москви наростає розпач. Перші масові обстріли інфраструктури почалися восени 2022 року і в міру їх повторення українська ППО ставала все більш майстерною у відбитті атак. ЗС РФ намагаються знищити українські ЗРК, задіявши дрони, фальшиві цілі, мережу шпигунів та літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Україна відповідає муляжами пускових установок та максимальною мобільністю зенітно-ракетних військ.

Також у виданні наголошують, що енергосистемі допомагають геніальні інженери. В Укренерго розповіли, що вони зберігали резервні запаси високовольтного обладнання ще до початку повномасштабного вторгнення. Тому інженери змогли лагодити те, що у світі вважалося неможливим.

"В електричному світі, якщо щось горить на клас напруги 330 000 вольт і вище, ви з цим прощаєтесь. Нам якимось чином вдалося їх відремонтувати", — заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Зрештою у виданні резюмують, що збитки української енергосистеми оцінюються на суму близько 7 млрд доларів, на окремому етапі непридатними були до 50% мережі. Однак для Росії результат такий, що вони розстріляли більшу частину стратегічних запасів ракет та безпілотників. Наразі Кремль обмежений своїми виробничими потужностями. Україна зі свого боку сповнена рішучості усувати якнайбільше вразливих місць у найближчі роки.

Нагадаємо, 13 березня ДПЕК ввели стабілізаційні відключення в частині Києва через пошкодження обладнання.

10 березня ЗМІ писали, що удар ракетами "Кинжал" говорить про підняття ставок РФ на війні.