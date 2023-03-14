Украина побеждает в исторической битве: The Economist о провалах ракетных обстрелов ВС РФ

Как пишут авторы, российская армия расстреляла большую часть стратегических запасов ракет и теперь зависит от производственных мощностей. Украина в свою очередь имеет гениальных инженеров, которые восстанавливают то, что в мире считалось неремонтируемым.

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9 марта российские войска в 15-й раз нанесли массированный ракетный удар по Украине, однако это не привело к критической ситуации, большая часть страны быстро вернулась в строй. Об этом сообщает The Economist.

Российские войска атаковали украинскую критическую инфраструктуру различными ракетами на сотни миллионов долларов, однако энергетики научились восстанавливать сеть быстрее, чем ее атакуют оккупанты.

"Украина все еще побеждает в исторической битве, в которой мало кто ожидал, что она одержит победу. Сейчас инженеры ремонтируют систему быстрее, чем ее можно разрушить. До последней атаки в Киеве четыре недели подряд не было отключений", — пишут в издании.

Применение оккупантами ракет "Кинжал" по всей видимости говорит о том, что у Москвы нарастает отчаяние. Первые массовые обстрелы инфраструктуры начались осенью 2022 года и по мере их повторения украинская ПВО становилась все более искусной в отражении атак. ВС РФ пытаются уничтожить украинские ЗРК, задействовав дроны, фальшивые цели, сеть шпионов и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Украина отвечает муляжами пусковых установок и максимальной мобильностью зенитно-ракетных войск.

Также в издании отмечают, что энергосистеме помогают гениальные инженеры. В "Укрэнерго" рассказали, что они сохраняли резервные запасы высоковольтного оборудования еще до начала полномасштабного вторжения. Поэтому инженеры смогли чинить то, что в мире считалось невозможным.

"В электрическом мире, если что-то горит на класс напряжения 330 000 вольт и выше, вы с этим прощаетесь. Нам каким-то образом удалось их отремонтировать", — заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В конечном итоге в издании резюмируют, что ущерб украинской энергосистемы оценивается в около 7 млрд долларов, на отдельном этапе непригодным были до 50% сети. Однако для России результат таков, что они расстреляли большую часть стратегических запасов ракет и беспилотников. Теперь Кремль ограничен своими производственными мощностями. Украина в свою очередь полна решимости устранять как можно больше уязвимых мест в ближайшие годы.

Напомним, 13 марта ДТЭК ввели стабилизационные отключения в части Киева из-за повреждения оборудования.

10 марта СМИ писали, что удар ракетами "Кинжал" говорит о поднятии ставок РФ на войне.