Від кулеметів до ракет для ППО: Данія виділила новий пакет допомоги для ЗСУ (список)

У данському оборонному відомстві зауважили, що Україна продовжує потребувати дефіцитних боєприпасів, тому країна оперативно відреагувала на прохання про постачання для ЗСУ.

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Данія виділила новий пакет військової допомоги для України. Загальна його сума становила 1 млрд данських крон або 141 мільйон доларів. Про це йдеться на сайті Міноборони Данії у середу, 15 березня.

Ця допомога враховує боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і протитанкових мін. Також туди додано ракети для системи протиповітряної оборони. Кошти йдуть з нещодавно створеного в країні "українського фонду".

"Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання", — заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Що отримають ЗСУ в новому пакеті допомоги від Данії: перелік

боєприпаси до стрілецької зброї калібру 5,56 мм;

протитанкові міни;

запальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;

ракети для ППО;

роботи зі знешкодження бомб у кількості 21 штук;

15 армійських генераторів (тип — не вказано);

9 мобільних майстерень з ремонту військової техніки;

головні убори та 15 тисяч комплектів непромокального одягу.

Нагадаємо, 6 березня в Литві анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Більшу його частина складає підготовка українських бійців литовськими конструкторами і за поточний рік вони планують навчити не менше 1 600 осіб особового складу ЗСУ.