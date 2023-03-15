От пулеметов до ракет для ПВО: Дания выделила новый пакет помощи для ВСУ (список)
В датском оборонном ведомстве подметили, что Украина продолжает нуждаться в дефицитных боеприпасах, поэтому страна оперативно отреагировала на просьбу о поставках для ВСУ.
Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины. Общая его сумма составила 1 млрд датских крон или 141 миллион долларов. Об этом говорится на сайте Минобороны Дании в среду, 15 марта.
Данная помощь включает в себя боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых мин. Также туда включены ракеты для системы противовоздушной обороны. Средства идут из недавно созданного в стране "украинского фонда".
"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.
Что получат ВСУ в новом пакете помощи от Дании: перечень
- боеприпасы к стрелковому оружию: боеприпасы к стрелковому оружию калибра 5,56 мм;
- противотанковые мины;
- зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- ракеты для ПВО;
- роботы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;
- 15 армейских генераторов (тип - не указан);
- 9 мобильных мастерских по ремонту военной техники;
- головные уборы и 15 тысяч комплектов непромокаемой одежды.
Напомним, 6 марта в Литве анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Большая его часть составляет подготовка украинских бойцов литовскими конструкторами и всего за текущий год они планируют обучить не менее 1600 человек личного состава ВСУ.