От пулеметов до ракет для ПВО: Дания выделила новый пакет помощи для ВСУ (список)

В датском оборонном ведомстве подметили, что Украина продолжает нуждаться в дефицитных боеприпасах, поэтому страна оперативно отреагировала на просьбу о поставках для ВСУ.

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Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины. Общая его сумма составила 1 млрд датских крон или 141 миллион долларов. Об этом говорится на сайте Минобороны Дании в среду, 15 марта.

Данная помощь включает в себя боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых мин. Также туда включены ракеты для системы противовоздушной обороны. Средства идут из недавно созданного в стране "украинского фонда".

"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Что получат ВСУ в новом пакете помощи от Дании: перечень

боеприпасы к стрелковому оружию: боеприпасы к стрелковому оружию калибра 5,56 мм;

противотанковые мины;

зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

ракеты для ПВО;

роботы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;

15 армейских генераторов (тип - не указан);

9 мобильных мастерских по ремонту военной техники;

головные уборы и 15 тысяч комплектов непромокаемой одежды.

Напомним, 6 марта в Литве анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Большая его часть составляет подготовка украинских бойцов литовскими конструкторами и всего за текущий год они планируют обучить не менее 1600 человек личного состава ВСУ.