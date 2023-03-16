"За мою голову немає нагороди": керівник Міноборони Італії не вірить, що Медведєв "замовив" його

Гвідо Крозетто закликав не підживлювати чергового приводу для конфронтації. При цьому в розвідці країни переконані, що Кремль має цілий список імен західних чиновників, яких варто було б "прибрати".

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заперечує той факт, що заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв може бути причетний до замовлення на його вбивство. Про це політик написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Голова італійського оборонного відомства переконаний, що на сьогодні немає жодної загрози, а в розмови про те, що за його вбивство належить нагорода і зовсім не вірить.

"Хочу ще раз повторити, щоб не підживлювати ще один корисний привід для конфронтації: я не відчуваю загрози і впевнений, що за мою голову немає нагороди чи ще чогось. Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би поінформований про них, а цього ніколи не було", — написав Гвідо Крозетто на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Замах на життя Гвідо Крозетто: що про це відомо

У середу, 15 березня, італійська газета IL Foglio, посилавшись на дані розвідки, опублікувала матеріал, у якому йшлося про це. За їхньою інформацією, колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв наказав найманцям з ПВК "Вагнер" усунути голову Міноборони Італії будь-яким способом.

За це, як зазначають співробітники розвідки, покладено нагороду у розмірі 15 мільйонів доларів і Гвідо Крозетто може бути лише одним із чиновників, яких РФ намагатиметься прибрати. Вони мають спеціальний "розстріляний" список, стверджує джерело.

"Дві групи з кількома десятками солдатів могли б провести точкові дії в Італії. Медведєв — не просто божевільний рупор пропаганди. Він відбиває реальну політику Кремля", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня видання Reuters повідомляло, що Італія звинувачує ПВК "Вагнер" у напливі мігрантів. На думку голови італійського Міноборони Гвідо Крозетто, саме власник організації Євген Пригожин причетний до масштабного зростання міграційного явища.