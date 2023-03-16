"За мою голову нет награды": глава Минобороны Италии не верит, что Медведев "заказал" его

Гвидо Крозетто призвал не подпитывать очередной повод для конфронтации. При этом в разведке страны убеждены, что у Кремля есть целый список имен западных чиновников, которых следовало бы "убрать".

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отрицает тот факт, что замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев может быть причастен к заказу на его убийство. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава итальянского оборонного ведомства убежден, что на сегодняшний день нет никакой угрозы, а в разговоры о том, что за его убийство положена награда и вовсе не верит.

"Хочу еще раз повторить, чтобы не подпитывать еще один полезный повод для конфронтации: я не чувствую угрозы и уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще. Если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, я обязательно был бы проинформирован о них, а этого никогда не было", — написал Гвидо Крозетто на своей странице в социальной сети Twitter.

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В среду, 15 марта итальянская газета IL Foglio, ссылаясь на данные разведки опубликовала материал, в котором шла речь об этом. По их информации бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев отдал приказ наемникам из ЧВК "Вагнер" устранить главу Минобороны Италии любым способом.

За это, как отмечают сотрудники разведки, положена награда в размере 15 миллионов долларов и Гвидо Крозетто может быть лишь одним из чиновников, которых РФ будет пытаться убрать. У них есть специальный "расстрелянный" список, утверждает источник.

"Две группы с несколькими десятками солдат могли бы провести точечные действия в Италии. Медведев — не просто сумасшедший рупор пропаганды. Он отражает реальную политику Кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта издание Reuters сообщало, что Италия обвиняет ЧВК "Вагнер" в наплыве мигрантов. По мнению главы итальянского Минобороны Гвидо Крозетто, именно владелец организации Евгений Пригожин причастен к масштабному росту миграционного явления.