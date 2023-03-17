Росія втратила понад 100 ЗРК з моменту початку вторгнення в Україну, — Oryx (фото)
Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти втратили з початку повномасштабного вторгнення 265 засобів протиповітряної оборони.
Російська армія втратила понад 100 зенітно-ракетних комплексів з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Серед них ЗРК 9К33 "Оса", 9К35 "Стріла-10", "Бук-М1-2", "Тор" і "Панцир-С1". Про це 17 березня повідомила моніторингова група Oryx.
Експерти наводять такі цифри:
- 12 одиниць ЗРК 9К33 "Оса";
- 14 одиниць ЗРК 9К35 "Стріла-10";
- 26 одиниць ЗРК "Бук-М1-2";
- 31 одиниць ЗРК "Тор-М2К";
- 14 одиниць ЗРК "Панцир-С1".
Тим часом, згідно з офіційними даними Мінфіну на 16 березня, під час бойових дій проти України Збройні сили РФ втратили 268 коштів ППО.
У черговому зведенні Генштаб ЗСУ від 17 березня йдеться, що російські окупанти втратили 265 засобів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ян Стаббс 16 березня заявив, що з травня 2022 року ЗС РФ та приватна військова компанія "Вагнер" сумарно втратили в боях за Бахмут від 20 до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими. За його словами, це величезні втрати у живій силі при просуванні приблизно на 25 км.
10 березня у мережі з'явилися кадри знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" українськими артилеристами. ЗРК було знищено високоточним керованим боєприпасом Excalibur.