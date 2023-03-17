Росія втратила понад 100 ЗРК з моменту початку вторгнення в Україну, — Oryx (фото)

Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти втратили з початку повномасштабного вторгнення 265 засобів протиповітряної оборони.

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Російська армія втратила понад 100 зенітно-ракетних комплексів з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Серед них ЗРК 9К33 "Оса", 9К35 "Стріла-10", "Бук-М1-2", "Тор" і "Панцир-С1". Про це 17 березня повідомила моніторингова група Oryx.

Експерти наводять такі цифри:

12 одиниць ЗРК 9К33 "Оса";

14 одиниць ЗРК 9К35 "Стріла-10";

26 одиниць ЗРК "Бук-М1-2";

31 одиниць ЗРК "Тор-М2К";

14 одиниць ЗРК "Панцир-С1".

Зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса"

Зенітно-ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10"

Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1-2"

Зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2К"

Зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1"

Тим часом, згідно з офіційними даними Мінфіну на 16 березня, під час бойових дій проти України Збройні сили РФ втратили 268 коштів ППО.

У черговому зведенні Генштаб ЗСУ від 17 березня йдеться, що російські окупанти втратили 265 засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ян Стаббс 16 березня заявив, що з травня 2022 року ЗС РФ та приватна військова компанія "Вагнер" сумарно втратили в боях за Бахмут від 20 до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими. За його словами, це величезні втрати у живій силі при просуванні приблизно на 25 км.

10 березня у мережі з'явилися кадри знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" українськими артилеристами. ЗРК було знищено високоточним керованим боєприпасом Excalibur.