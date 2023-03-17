Россия потеряла более 100 ЗРК с момента начала вторжения в Украину, — Oryx (фото)

Согласно официальным данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли с начала полномасштабного вторжения 265 средств противовоздушной обороны.

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Российская армия потеряла более 100 зенитно-ракетных комплексов с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В их числе ЗРК 9К33 "Оса", 9К35 "Стрела-10", "Бук-М1-2", "Тор" и "Панцирь-С1". Об этом 17 марта сообщила мониторинговая группа Oryx.

Эксперты приводят такие цифры:

12 единиц ЗРК 9К33 "Оса";

14 единиц ЗРК 9К35 "Стрела-10";

26 единиц ЗРК "Бук-М1-2";

31 единиц ЗРК "Тор-М2К";

14 единиц ЗРК "Панцирь-С1".

Зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса"

Зенитно-ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2"

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2К"

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1"

Между тем согласно официальным данным Минфина на 16 марта, в ходе боевых действий против Украины Вооруженные силы РФ потеряли 268 средств ПВО.

В очередной сводке Генштаб ВСУ от 17 марта говорится, что российские оккупанты потеряли 265 средств противовоздушной обороны.

Напомним, старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс 16 марта заявил, что с мая 2022 года ВС РФ и частная военная компания "Вагнер" суммарно потеряли в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч солдат убитыми и ранеными. По его словам, это огромные потери в живой силе при продвижении примерно на 25 км.

10 марта в сети появились кадры уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" украинскими артиллеристами. ЗРК был уничтожен высокоточным управляемым боеприпасом Excalibur.