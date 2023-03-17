"Ми повинні бути готові": Симоньян "оголосила" про початок Третьої світової війни (відео)

Російська пропагандистка вважає, що протистояння триватиме доти, доки Захід нібито не знищить Росію, а конфлікт в Україні набуде нових масштабів із урахуванням участі армії НАТО.

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Головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що Третя світова війна вже почалася, оскільки країна Заходу нібито хочуть знищити РФ. Про це вона заявила під час ток-шоу на одному з державних телеканалів у четвер, 16 березня.

На думку журналістки, єдине, про що зараз варто турбуватися, — куди поверне Третя світова війна, оскільки вона, за її словами, вже почалася, і кінця їй не видно.

"Цілком очевидно, що вони не зупиняться. Наступного разу безпілотник буде в наших водах. Ми повинні бути до цього готові: будуть підводні човни України, літаки, все, що можливо, крім ядерної зброї. Будуть військовослужбовці: українці закінчуються. Спочатку наймані, а потім і чинна армія", — каже Маргарита Симоньян, натякаючи на збитий у Чорному морі американський БПЛА MQ-9 Reaper.

Водночас російська пропагандистка впевнена, що Захід не зупиниться доти, доки не знищить повністю Російську Федерацію, і єдине, що може завершити це протистояння, — "неминуча загроза їхньому власному життю".

Нагадаємо, 13 березня в РФ обіцяли "перемогти" весь західний світ. За словами головної редакторки російського пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, ЗС РФ знищили основні військові сили України в перші дні війни, "коли взяли Гостомель". Потім нібито розпочалася війна з НАТО.

10 березня Маргарита Симоньян пригрозила Грузії ракетним ударом. На її думку, протести по країні потрібні були нібито для того, щоб відкрити другий фронт з Росією та ввести війська в Абхазію, проте Росія не планує вторгатися на територію Грузії знову, тому може бути завдано просто удару за допомогою ракети.