"Мы должны быть готовы": Симоньян "объявила" о начале Третьей мировой войны (видео)

Российская пропагандистка считает, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока Запад якобы не уничтожит Россию, а конфликт в Украине обретет новых масштабов с учетом участия армии НАТО.

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Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявил, что Третья мировая война уже началась, так как якобы страна Запада хотят уничтожить РФ. Об этом она заявила во время ток-шоу на одном из государственных телеканалов в четверг, 16 марта.

По мнению журналистки единственное, о чем сейчас стоит беспокоиться — куда повернет Третья мировая война, так как она по ее словам уже началась и конца ей не видно.

"Совершенно очевидно, что они не остановятся. В следующий раз беспилотник будет в наших водах. Мы должны быть к этому готовы: будут подлодки Украины, самолеты, все, что возможно, кроме ядерного оружия. Будут военнослужащие: украинские-то заканчиваются. Сначала наемные, а затем и действующая армия", – говорит Маргарита Симоньян намекая на сбитый в Черном море американский БПЛА MQ-9 Reaper.

При этом, российская пропагандистка уверена, что Запад не остановится до тех пор, пока не уничтожит полностью Российскую Федерацию и единственное что может завершить это противостояние — "неизбежная угроза их собственной жизни".

Напомним, 13 марта в РФ обещали "победить" весь западный мир. По словам главреда российского пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян, ВС РФ уничтожили основные военные силы Украины в первые дни войны, "когда взяли Гостомель". Потом якобы началась война с НАТО.

10 марта Маргарита Симоньян пригрозила Грузии ракетным ударом. По ее мнению протесты по стране нужны были якобы для того, чтобы открыть второй фронт с Россией и ввести войска в Абхазию, однако Россия не планирует вторгаться на территорию Грузии снова, поэтому может быть нанесен просто удар при помощи ракеты.