В Улан-Уде ходив нормально, в Криму почав кульгати: здоров'я Путіна зацікавило західні ЗМІ

За інформацією західних ЗМІ, за останній тиждень стан здоров'я російського диктатора дещо змінився.

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Російський президент Володимир Путін 18 березня побував з візитом в окупованому Криму та Маріуполі. Під час його перебування на півострові західні ЗМІ розгледіли, що російський диктатор шкутильгає на одну ногу. Про це пише Express 19 березня.

Зазначається, що 70-річний Путін відвідав окупований Крим 18 березня. Там він прогулявся Севастополем у супроводі губернатора міста Михайла Развожаєва та шістьох охоронців.

Развожаєв показав Путіну художню школу та музей Херсонеса Таврійського.

"Однак Путін, здавалося, відчував певний дискомфорт під час ходіння, що різко контрастує з попередніми появами на початку цього тижня в Москві та сибірському місті Улан-Уде, де він не виявляв жодних ознак кульгавості", — повідомляє видання.

Губернатор Севастополя заявив, що візит Путіна "став абсолютною несподіванкою", оскільки спочатку планувалося провести відеоконференцію.

У Кремлі своєю чергою постійно відкидають припущення про те, що російський президент бореться з хворобами, які загрожують життю, називаючи їх "фейковими" новинами.

У Москві на концерті в Лужниках 22 лютого Путін надіслав виступити замість себе перед росіянами картавого двійника. Минулого року під час виступу Путіна нагнали охорони, а цього року ведучий навіть не помітив, коли президент з'явився на сцені.

На відео зустрічі Путіна з головою Чечні Рамзаном Кадировим 4 березня були помітні проблеми зі здоров'ям голови Кремля. Путін, стверджують журналісти, не добре почувався, бо проходить курс терапії, а останнім часом в нього загострилися болі в животі.