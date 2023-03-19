В Улан-Уде ходил нормально, в Крыму начал хромать: здоровье Путина заинтересовало западные СМИ

По информации западных СМИ, за последнюю неделю состояние здоровья российского диктатора несколько изменилось.

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Российский президент Владимир Путин 18 марта побывал с визитом в оккупированном Крыму и Мариуполе. Во время его пребывания на полуострове западные СМИ рассмотрели, что российский диктатор хромает на одну ногу. Об этом пишет Express 19 марта.

Отмечается, что 70-летний Путин посетил оккупированный Крым 18 марта. Там он прогулялся по Севастополю в сопровождении губернатора города Михаила Развожаева и шести охранников.

Развожаев показал Путину художественную школу и музей Херсонеса Таврического.

"Однако Путин, казалось, испытывал определенный дискомфорт во время хождения, что резко контрастирует с предыдущими появлениями в начале этой недели в Москве и сибирском городе Улан-Удэ, где он не проявлял никаких признаков хромоты", — сообщает издание.

Губернатор Севастополя заявил, что визит Путина "стал абсолютной неожиданностью", поскольку изначально планировалось провести видеоконференцию.

В Кремле в свою очередь постоянно отвергают предположение о том, что российский президент борется с угрожающими жизни болезнями, называя их "феечными" новостями.

В Москве на концерте в Лужниках 22 февраля Путин послал выступить вместо себя перед россиянами картового двойника. В прошлом году во время выступления Путина нагнали охрану, а в этом году ведущий даже не заметил, когда президент появился на сцене.

На видео встречи Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 4 марта были заметны проблемы со здоровьем главы Кремля. Путин, утверждают журналисты, не хорошо чувствовал себя, потому что проходит курс терапии, а в последнее время у него обострились боли в животе.