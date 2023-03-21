Говорили про зброю для України та ситуацію на фронті: Єрмак зателефонував раднику Джо Байдена

В Офісі президента України зазначили, що діалог між Києвом та Вашингтоном триває постійно.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак зателефонував раднику президента США з безпеки Джейку Саллівану, щоб поговорити про війну в Україні. Про це він написав у себе в Telegram.

За словами Єрмака, він поговорив із представником Білого дому про додаткову зброю для України, а також ситуацію на фронті. Особливо про найскладніші ділянки – на Донбасі.

"Акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів та подякував за черговий пакет допомоги", — написав Єрмак.

Крім того, у своєму повідомленні подякував американському народу, президенту США Джо Байдену та Конгресу за допомогою України у боротьбі з Росією.

Зазначимо, що в Офісі президента України підтвердили розмову Єрмака із Джейком Салліваном. Там заявили, що діалог між США та Україною триває постійно.

"У рамках постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в США офіційно оголосили про новий пакет допомоги Україні на $350 млн. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, понад 50 країн об'єдналися для підтримки України в її боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність.

Також повідомлялося, що в США заявили про небезпеки, що походять від Росії та Китаю. Володимир Путін та Сі Цзіньпін хочуть переписати правила гри, встановлені Штатами та їх союзниками після Другої світової війни, вважають у Білому домі. Пекін досі не засудив повномасштабного вторгнення в Україну.