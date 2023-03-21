Говорили об оружии для Украины и ситуации на фронте: Ермак позвонил советнику Джо Байдена

В Офисе президента Украины отметили, что диалог между Киевом и Вашингтоном ведется постоянно.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак позвонил советнику президента США по безопасности Джейку Салливану, чтобы поговорить о войне в Украине. Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам Ермака, он поговорил с представителем Белого дома о дополнительном оружии для Украины, а также о ситуации на фронте. В особенности, о самых сложных участках – на Донбассе.

"Акцентировал на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов и поблагодарил за очередной пакет помощи", — написал Ермак.

Кроме того, в своем сообщении поблагодарил американский народ, президента США Джо Байдена и Конгресс за помощи Украине в борьбе с Россией.

Отметим, что в Офисе президента Украины подтвердили разговор Ермака с Джейком Салливаном. Там заявили, что диалог между США и Украиной ведется постоянно.

"В рамках постоянного диалога с союзниками руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном", — говорится в сообщении.

Напомним, что в США официально объявили о новом пакете помощи Украине на $350 млн. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, более 50 стран объединились для оказания поддержки Украине в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность.

Также сообщалось, что в США заявили об опасностях, исходящих от России и Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин хотят переписать правила игры, установленные Штатами и их союзниками после Второй мировой войны, считают в Белом доме. Пекин до сих пор не осудил полномасштабное вторжение в Украину.