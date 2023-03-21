Удар по окупантах: у Донецьку ліквідували склад БК разом із росіянами (фото, відео)

За повідомленням місцевих жителів, вибухи чули в Петрівському та Київському районах. На місці одного з "прильотів" піднявся великий стовп диму.

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В окупованому місті Донецьк знову пролунали вибухи. Про це 21 березня повідомляють місцеві телеграм-канали, повідомляє Фокус.

Місцеві жителі публікують фото й відео з місць "прильотів" у Київському та Петрівському районах міста. Приліт також зафіксували в мікрорайні "Шахта Петровська".

За повідомленням радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Збройні сили України поцілили в місце розташування особового складу й військової техніки окупантів.

"У Донецьку знову не домовилися про обрання папи. В процесі роздумів принесли в жертву не лише БК, а й певну кількість окупантів", — написав Андрющенко.

Ситуація на Донецькому напрямі — останні новини

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ від 21 березня, на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області. Численні ворожі обстріли зазнали районів 17 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гострне, Георгіївка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка й Тоненьке Донецької області.

Також повідомляється, що окупанти не припиняють штурмувати місто Бахмут. Водночас наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Сєверне. Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью-Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області. Загалом від обстрілів окупантів постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 21 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Бахмуті Донецької області продовжуються активні бойові дії. Сирський похвалив артилеристів 24-ї бригади ім. Короля Данила, які влучно поціляють у позиції ворога, й десантників 80-ї бригади, які стримують ворожі штурми, не дозволяючи російським загарбникам просунутися вперед.

Раніше, 20 березня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що російські війська намагаються збільшити темпи своїх наступальних дій на деяких ділянках фронту, що може змусити Україну відступити з Бахмута й/або Авдіївки.