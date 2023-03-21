Удар по оккупантам: в Донецке ликвидировали склад БК вместе с россиянами (фото, видео)

По сообщению местных жителей , взрывы слышали в Петровском и Киевском районах. На месте одного из "прилетов" поднялся большой столб дыма.

Related video

В оккупированном городе Донецк снова раздались взрывы. Об этом 21 марта сообщают местные телеграм-каналы, передает Фокус.

Местные жители публикуют фото и видео с мест "прилетов" в Киевском и Петровском районах города. Прилет также зафикисировали в микрорайне "Шахта Петровская".

По сообщению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Вооруженные силы Украины попали по месту расположения личного состава и военной техники оккупантов.

"В Донецке снова не договорились об избрании папы. В процессе раздумий принесли в жертву не только БК, но и определенное количество оккупантов", — написал Андрющенко.

Ситуация на Донецком направлении — последние новости

Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 21 марта, На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Орловка и Тоненькое Донецкой области.

Также сообщается, что оккупанты не прекращают штурмовать город Бахмут. В то же время, наши воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью Йорк, Орехово-Васильевка, Приволье и Часов Яр Донецкой области. В общей сложности, от обстрелов оккупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Напомним, 21 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Сырский похвалил артиллеристов 24-й бригады им. Короля Даниила, которые метко попадают по позициям врага и десантников 80-й бригады, которые сдерживают вражеские штурмы, не позволяя российским захватчикам продвинуться вперед.

Ранее, 20 марта, аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что российские войска пытаются увеличить темп своих наступательных действий на некоторых участках фронта, что может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки.