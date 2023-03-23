Шойгу відмовляє Японію від захоплення Курил і прибріхує про можливості ЗС РФ на сході, — ISW

Російський міністр говорить про потужність Східного військового округу і розміщення на острові Парамушир надзвукових самонавідних ракет "Онікс". Але, за даними аналітиків, бойова міць РФ на сході значно зменшилася через важкі втрати в Україні.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відправив Японії сигнал про те, що не варто намагатися використати у своїх інтересах ослабленість російської військової машини та намагатися повернути Курильські острови. Про це повідомили аналітики з "Інституту вивчення війни" у зведенні за 22 березня.

На нещодавній зустрічі Міноборони РФ Шойгу підносив бойові можливості Східного військового округу та повідомив, що на острові Парамушир розміщена батарея берегового ракетного комплексу "Бастіон" (оснащеного надзвуковими протикорабельними самонавідними ракетами "Онікс").

Парамушир — одне із кількох японських островів Курильської гряди, окупованих Росією. Зважаючи на все, заява Шойгу була сигналом японському прем'єр-міністру Фуміо Кісіді, який побував у Києві та Бучі 21 березня і висловив підтримку Україні.

Водночас військові дослідники з ISW вказують на те, що бойова міць Східного військового округу РФ неабияк зменшилася. Частину його збройних сил спрямували до Білорусі, надалі її було розбито у битві за Київ минулого року.

Нещодавно 155-а і 40-а бригади морської піхоти РФ зазнали важких втрат під Вугледаром. Збройні сили України аж вісім разів розбивали 155-у бригаду, яка згодом поповнювалася.

Метою заяви російського міністра також було відправити сигнал голові КНР та лідеру компанії Китаю Сі Цзіньпіну щодо підтримки з боку РФ у регіоні Східної Азії. РФ намагається позиціонувати себе як надійного військового партнера, незважаючи на жахливі втрати, які росіяни зазнають в Україні.

Нагадаємо, що 22 березня Японія заявила протест РФ у зв'язку з припиненням переговорів щодо мирного договору. Офіційний Токіо підтримав антиросійські санкції через вторгнення в Україну, Москва ж скасувала безвізовий режим на Курили і вийшла з мирного діалогу зі Країною сонця, що сходить.

Раніше Фокус повідомляв, що 21 березня в РФ назвали дії Японії "недружніми" та звинуватили у "завданні шкоди інтересам країни".