Шойгу отговаривает Японию от захвата Курил и привирает о возможностях ВС РФ на востоке, — ISW

Российский министр говорит о мощи Восточного военного округа и размещении на острове Парамушир сверхзвуковых самонаводящихся ракет "Оникс". Но, по данным аналитиков, боевая мощь РФ на востоке изрядно поубавилась из-за тяжелых потерь в Украине.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил Японии сигнал о том, что не стоит пытаться использовать в своих интересах ослабленность российской военной машины и пытаться вернуть Курильские острова. Об этом сообщили аналитики из "Института изучения войны" в сводке за 22 марта.

На недавней встрече Минобороны РФ Шойгу превозносил боевые возможности Восточного военного округа и сообщил, что на острове Парамушир размещена батарея берегового ракетного комплекса "Бастион" (оснащенного сверхзвуковыми самонаводящимися противокорабельными ракетами "Оникс").

Парамушир — один из нескольких японских островов Курильской гряды, оккупированных Россией. Судя по всему, заявление Шойгу было сигналом японскому премьер-министру Фумио Кисиде, который побывал в Киеве и Буче 21 марта и выразил поддержку Украине.

Вместе с тем военные исследователи из ISW указывают на то, что боевая мощь Восточного военного округа РФ изрядно поубавилась. Часть его вооруженных сил направили в Беларусь, в дальнейшем она была разбита в битве за Киев в прошлом году.

Не так давно 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ понесли тяжелые потери под Угледаром. Вооруженные силы Украины целых восемь раз разбивали 155-ю бригаду, которая впоследствии пополнялась.

Целью заявления российского министра также было направить сигнал председателю КНР и лидеру компании Китая Си Цзиньпину в части поддержки со стороны РФ в регионе Восточной Азии. РФ пытается позиционировать себя как надежного военного партнера, несмотря на ужасающие потери, которые россияне несут в Украине.

Напомним, что 22 марта Япония заявила протест РФ в связи с прекращением переговоров по мирному договору. Официальный Токио поддержал антироссийские санкции из-за вторжения в Украину, Москва же отменила безвизовый режим на Курилы и вышла из мирного диалога со Страной восходящего солнца.

Ранее Фокус сообщал, что 21 марта в РФ назвали действия Японии "недружественными" и обвинили в "нанесении ущерба интересам страны".