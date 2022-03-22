Япония выразила протест РФ из-за прекращения переговоров по мирному договору

Из-за войны в Украине Япония ввела санкции против России, которая в свою очередь ответила на ограничения: отменила безвиз на Курилы и вышла с мирного диалога со Страной восходящего солнца.

В Японии гневно отреагировали на то, что РФ вышла из переговоров по мирному договору и заморозила совместные экономические проекты, связанные со спорными Курильскими островами. Об этом 22 марта сообщает издание Reuters.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что категорически против решения России, назвав его "несправедливым" и "совершенно неприемлемым".

"Вся эта ситуация была создана вторжением России в Украину, и реакция РФ, направленная на то, чтобы подтолкнуть это к японо-российским отношениям, крайне несправедлива. Япония должна решительно продолжать санкции против России в сотрудничестве с остальным миром", — заявил спикер.

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония подала протест послу России в Токио.

Россия и Япония до сих пор официально не прекратили военные действия со времен Второй мировой войны из-за противостояния за острова, расположенные недалеко от острова Японии Хоккайдо, известного в России как Курилы, а в Японии — как Северные территории. Острова были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны. 9 марта в Японии официально заявили, что Курильские острова являются "исконными территориями Японии". Через 4 дня после военной агрессии России в Украине представитель МИД Японии Хидэки Уяма сказал, что северные территории Курил, а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, были оккупированы Россией, что противоречит международному праву.

Ранее Япония присоединилась к экономическим санкциям против России и ввела запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования на территорию РФ. Власти страны также заморозили активы десятков российских и белорусских официальных чиновников и олигархов.

18 марта Япония ввела новые санкции против государственных чиновников РФ и олигархов страны, а также против банков, оборонных и авиационных предприятий. Под санкции Японии попали российские компании "Роснефть-Аэро", "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Уралвагонзавод". 21 марта в МИД РФ обвинили Японию в "нанесении ущерба интересам страны" и назвали японские действия "недружественными".