Японія висловила протест РФ через припинення переговорів щодо мирного договору

Через війну в Україні Японія ввела санкції проти Росії, яка зі свого боку відповіла на обмеження: скасувала безвіз на Курили і вийшла з мирного діалогу з Країною вранішнього сонця.

У Японії гнівно відреагували на те, що РФ вийшла з переговорів щодо мирного договору та заморозила спільні економічні проєкти, пов'язані із суперечливими Курильськими островами. Про це 22 березня повідомляє видання Reuters.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що категорично проти рішення Росії, назвавши його "несправедливим" та "абсолютно неприйнятним".

"Уся ця ситуація була створена вторгненням Росії в Україну, і реакція РФ, спрямована на те, щоб підштовхнути це до японо-російських відносин, вкрай несправедлива. Японія має рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу", — заявив речник.

Генсек кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що Японія подала протест послу Росії у Токіо.

Росія і Японія досі офіційно не припинили воєнні дії з часів Другої світової війни через протистояння за острови, розташовані неподалік острова Японії Хоккайдо, відомого в Росії як Курили, а в Японії — як Північні території. Острови були захоплені Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни. 9 березня в Японії офіційно заявили, що Курильські острови є "споконвічними територіями Японії". Через 4 дні після військової агресії Росії в Україні представник МЗС Японії Хідекі Уяма сказав, що північні території Курил, а саме острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомай були окуповані Росією, що суперечить міжнародному праву.

Раніше Японія приєдналася до економічних санкцій проти Росії та запровадила заборону на експорт нафтопереробного обладнання на територію РФ. Влада країни також заморозила активи десятків російських і білоруських офіційних чиновників та олігархів.

18 березня Японія запровадила нові санкції проти державних чиновників РФ та олігархів країни, а також проти банків, оборонних та авіаційних підприємств. Під санкції Японії потрапили російські компанії "Роснефть-Аеро", "Рособоронекспорт", "Вертольоти Росії", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) та "Уралвагонзавод". 21 березня в МЗС РФ звинуватили Японію в "завданні шкоди інтересам країни" та назвали японські дії "недружніми".