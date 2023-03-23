Медведєв "підбадьорив" директорів оборонних заводів РФ телеграмою Сталіна (відео)

Заступник голови Ради безпеки Росії зачитав звернення часів Другої світової війни, де радянський диктатор просив керівників "чесно та вчасно виконувати замовлення", інакше погрожував "громити як злочинців".

Related video

Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв під час засідання робочої групи Військово-промислової комісії зачитав телеграму генсека ЦК КПРС Йосипа Сталіна від 17 вересня 1941 року, в якій радянський диктатор погрожував керівників оборонних підприємств "громити як злочинців". Про це в четвер, 23 березня, повідомляє російське медіа РБК.

"Прошу вас чесно та вчасно виконувати замовлення з постачання корпусів для танків на Челябінському тракторному заводі. Зараз я прошу та сподіваюся, що ви виконаєте обов'язок перед Батьківщиною. За кілька днів, якщо ви опинитеся порушниками свого обов'язку перед Батьківщиною, почну вас громити як злочинців, які нехтують честю й інтересами своєї Батьківщини", — цитував Медведєв звернення Сталіна.

За словами заступника голови Ради безпеки РФ, телеграма Сталіна доводить, що ніяке виробництво й організація не можуть бути ідеальними, але потрібно "виконувати зобов'язання", у тому числі не виконані плани за минулий рік.

"Як ви розумієте, результати такого роду звернень були дуже разючими", — підсумував Медведєв.

Нагадаємо, 23 березня Дмитро Медведєв заявив, що вся техніка, що випускається в Росії, відразу ж відправляється на фронт в Україну. За його словами, за рік РФ випустили 1500 танків.

Днем раніше, 22 березня, Медведєв заявив, що Україна "є частиною великої Росії" та не може бути частиною НАТО, тому що має досвід створення ядерної зброї.