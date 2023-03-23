Медведев "подбодрил" директоров оборонных заводов РФ телеграммой Сталина (видео)

Заместитель главы Совбеза России зачитал обращение времен Второй мировой войны, в котором советский диктатор просил руководителей "честно и в срок выполнять заказы", иначе грозил "громить как преступников".

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Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитирий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года, в которой советский диктатор грозил руководителям оборонных предприятий "громить как преступников". Об этом в четверг, 23 марта, сообщает российское медиа "РБК".

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажитесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины", — цитировал Медведев обращение Сталина.

По словам зампреда Совбеза РФ, телеграмма Сталина доказывает, что никакие производство и организация не могут быть идеальными, но нужно "выполнять обязательства", в том числе не выполненные планы за прошлый год.

"Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими", — подытожил Медведев.

Напомним, 23 марта Дмитрий Медведев, заявил, что вся выпускаемая в России техника сразу же отправляется на фронт в Украину. По его словам, за год РФ выпустили 1500 танков.

Днем ранее, 22 марта, Медведев заявил, что Украина "является частью большой России" и не может быть частью НАТО, потому что имеет опыт создания ядерного оружия.