Неякісна медична допомога: у російській армії росте смертність після поранень, — Генштаб

За інформацією командування, через значні втрати на фронті росіяни вирішили збільшити кількість ліжко-місць у госпіталях, які працюють на окупованій території Луганської області.

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У російській армії росте смертність серед поранених окупантів у період із 17 по 21 березня. Це пов'язано зі збільшенням кількості одержань тяжких поранень та неякісним медичним обслуговуванням. Зокрема, через недостатньо професійний медперсонал. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 23 березня.

За інформацією командування, через значні втрати на фронті росіяни вирішили збільшити кількість ліжко-місць у госпіталях, які працюють на окупованій території Луганської області.

Зокрема, у Троїцькому кількість місць у військовому шпиталі збільшена вдвічі: з 200 до 400. Водночас, весь поранений офіцерський склад ЗС РФ було евакуйовано на територію Росії гелікоптерами у період із 17 по 18 березня.

Тим часом окупанти зосередилися на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах. Минулої доби українські захисники відбили 79 російських атак.

Крім того, авіація ЗСУ здійснила 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники збили дві керовані авіаракети Х-59 та 4 БПЛА різних типів.

Зі свого боку, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, а також зенітно-ракетний комплекс та 2 склади паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, 23 березня радник головкому ЗСУ Ден Райс розповів, що російська армія щомісяця втрачає вбитими майже 25 тисяч військових на війні в Україні. За його словами, Путін буквально "з'їдає" свою армію, вимагаючи йти у наступ у лютому та березні.

У ДПСУ показали, як українські артилеристи разом із прикордонниками рознесли піхоту ЗС РФ у Луганській області. Окупанти пробиралися вглиб української території. Проте до свого місця призначення ворожа ДРН не дійшла.