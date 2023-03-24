Двоє встигли переплисти річку, один загинув: ЗС РФ вдарили по плавнях у Херсоні (відео), — ОВА

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни знову вели обстріл міста. Намагаючись врятуватися, люди стрибнули у воду, щоб доплисти до протилежного берега, де на них уже чекали медики.

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Російські окупаційні війська вкотре обстріляли місто Херсон. Про це у п'ятницю, 24 березня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

ЗС РФ цього разу завдали удару по плавнях. За словами Прокудіна, у цей момент біля річки перебували люди. Двоє з них встигли стрибнути у воду і переплисти річку. На іншому березі на них уже чекали медики. Ще один чоловік, 55-річний місцевий житель, помер від осколкового поранення в груди.

Окупанти знову обстріляли Херсон

Також постраждав ще один херсонець — 77-річний чоловік, якого поранило в ділянку грудної клітки та кінцівки. У стані середньої тяжкості його госпіталізували.

"Було двоє поранених, одного відвезла машина, яка приїхала до нас. Наскільки я зрозумів, там було поранення верхньої кінцівки та грудної клітки", — розповів парамедик Олег, який допомагав одному з постраждалих.

Крім того, удари окупантів припали на складське приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце і ліквідували загоряння.

Нагадаємо, 24 березня Донецька обласна прокуратура повідомила, що після обстрілу окупантами населеного пункту Костянтинівка, внаслідок влучення ракети С-300 загинули троє людей.

Також нагадаємо, 24 березня речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що росіяни можуть готуватися до нового масованого обстрілу України. Про це свідчить активізація ворожої розвідки.