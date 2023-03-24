Двое успели переплыть реку, один погиб: ВС РФ ударили по плавням в Херсоне (видео), — ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что россияне вновь вели обстрел города. Пытаясь спастись, люди прыгнули в воду, чтобы доплыть до противоположного берега, где их уже ждали медики.

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Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли город Херсон. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

ВС РФ в этот раз нанесли удар по плавням. По словам Прокудина, в этот момент у реки находились люди. Двое из них успели прыгнуть в воду и пересечь реку. На другом берегу их уже ждали медики. Еще один мужчина, 55-летний местный житель, скончался от осколочного ранения в грудь.

Оккупанты вновь обстреляли Херсон

Также пострадал еще один херсонец — 77-лений мужчина, которого ранило в область грудной клетки и конечности. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

"Было двое раненых, одного отвезла машина, которая приехала до нас. Насколько я понял, там было ранение верхней конечности и грудной клетки", — рассказал парамедик Олег, который оказывал помощь одному из пострадавших.

Кроме того, удары оккупантов пришлись по складскому помещению, в результате чего возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Напомним, 24 марта Донецкая областная прокуратуры сообщила, что после обстрела оккупантами населенного пункта Константиновка, в результате попадания ракеты С-300 погибли три человека.

Также напомним, 24 марта спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил, что россияне могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Об этом свидетельствует активизация вражеской разведки.