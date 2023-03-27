Польща планує створити найпотужнішу та найчисленнішу армію в Європі, — Міноборони

За словами Маріуша Блащака, польський уряд має намір збільшити чисельність своєї армії до 300 тисяч військовослужбовців. Реалізація цього плану може розпочатися після осінніх виборів.

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Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час лекції в Торуні 25 березня заявив, що невдовзі польська армія може стати найчисленнішою в Європі. За його словами, Польща має зробити висновки з того, що зараз відбувається в Україні та збільшити чисельність своєї армії до 300 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє польська радіостанція Radio Szczecin.

Глава Міноборони повідомив, що нинішні дії польського уряду свідчать про наміри створити найчисленнішу армію в Європі, при цьому Варшава не має наміру виношувати жодних планів щодо нападу. Реалізацію цього плану, зазначає Блащак, намічено на період після осінніх виборів у країні.

"Якщо ми завершимо наші дії, якщо ми зможемо здійснити їх без перешкод після осінніх виборів, то незабаром польські сухопутні війська стануть найсильнішими в Європі. Ми послідовно прийдемо до цього не тому, що хочемо на когось напасти, а тому, що хочемо ефективно стримувати агресора", — заявив міністр.

Блащак додав, що наразі польська армія, враховуючи Сили територіальної оборони, налічує 160 тисяч солдатів. Однак це не межа — чисельність армії можуть довести до 300 000 бійців, з яких 250 000 будуть кадровими військовими, а решта — належати до територіальної оборони.

Нагадаємо, військовий аналітик Ганс Петтер Мідтун 25 березня висловив припущення, що якщо Росія виведе свою агресію проти України на новий рівень, Польща може стати авангардом НАТО у Східній Європі. За його словами, поки в НАТО точаться дискусії, Польща поступово нарощує запаси своїх озброєнь.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 16 березня заявив, що польська компанія Fabryka Broni Łucznik-Radom уклала контракт на постачання партії карабінів Grot для українських військовослужбовців. Польські оглядачі зазначили, що вибір цього озброєння пов'язаний з тим, що карабін надійний і невибагливий в експлуатації.