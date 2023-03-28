В чому особливості броньовика Cougar, що надійшов на озброєння українського десанту (фото)

Броньовик створювали для армії США, щоб зберігати життя особового складу в разі засідок або підривів на мінах. Штати анонсували передачу ЗСУ 37 машин.

Related video

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував фотографію західної техніки, яка поступила на озброєння Десантно-штурмових військ ЗСУ. Серед іншого, на світлині були броньовики класу MRAP Cougar. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Міноборони у фейсбуці.

Окрім Cougar, ДШВ отримали американські БТРи Stryker, британські танки Challenger 2, німецькі БМП Marder і канадські броньовики Roshel Senator. Сполучені Штати анонсували передачу Україні 37 броньовиків Cougar у грудні 2022 року в межах пакета військової допомоги на 1,85 млрд доларів.

У чому особливість броньовиків Cougar?

Cougar — це сімейство броньованих машин класу MRAP виробництва компанії Force Protection Inc. Такий клас броньовиків захищає екіпаж від мін і ворожих засідок. Розробку машин почали для військ США в Афганістані й Іраку, де міни несли велику загрозу для життя бійців.

Основною особливістю машини є захист екіпажу з десантом і моторного відсіку від широкого спектра пошкоджень, зокрема, від підриву на вибухових пристроях або від стрілецької зброї. Захист від мін досягається завдяки V-подібному днищу корпусу. Воно перерозподіляє енергію вибухової хвилі від екіпажу вбік. Броньовик існує у двох варіантах — 4х4 або 6х6.

Cougar 6x6 може бути повноцінним БТРом

У виданні Army Recognition пишуть, що в багатьох випадках бойового застосування Cougar солдати переживали підриви на вибухівці. Інша машина могла б не витримати потужних вибухів. На озброєні може бути кулемет калібром 12,7-мм або 40-мм автоматичний гранатомет. Версія 4х4 призначена для патрулювання, командування або розвідки. Версія 6х6 може використовуватися як повноцінний БТР або вантажна машина.

Нагадаємо, 28 березня Олексій Резніков заявив, що перші британські танки Challenger 2 вже в Україні разом із іншою бронетехнікою.

27 березня Олексій Резніков показав на озброєнні ЗСУ американські БТР Stryker, німецькі БМП Marder і британські танки Challenger.