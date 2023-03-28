В чем особенности броневика Cougar, поступившего на вооружение украинского десанта (фото)

Броневик создавали для армии США, чтобы сохранять жизнь личного состава при засадах или подрывах на минах. Штаты анонсировали передачу в ВСУ 37 машин.

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Министр обороны Алексей Резников опубликовал фотографию западной техники, поступившую на вооружение Десантно-штурмовых войск ВСУ. Среди прочего, на фото были броневики класса MRAP Cougar. Об этом сообщается на официальной странице главы Минобороны в Фейсбук.

Кроме Cougar ДШВ получили американские БТРы Stryker, британские танки Challenger 2, немецкие БМП Marder и канадские броневики Roshel Senator. Соединенные Штаты анонсировали передачу Украине 37 броневиков Cougar в декабре 2022 года в рамках пакета военной помощи в размере 1,85 млрд долларов.

В чем особенность броневиков Cougar?

Cougar – это семейство бронированных машин класса MRAP производства компании Force Protection Inc. Такой класс броневиков защищает экипаж от мин и вражеских засад. Разработку машин начали для войск США в Афганистане и Ираке, где мины составляли большую угрозу жизни бойцов.

Основной особенностью машины является защита экипажа с десантом и моторного отсека от широкого спектра повреждений, в частности от подрыва на взрывных устройствах или от стрелкового оружия. Защита от мин достигается благодаря V-образному днищу корпуса. Оно перераспределяет энергию взрывной волны от экипажа в сторону. Броневик существует в двух вариантах 4х4 или 6х6.

Cougar 6x6 может быть полноценным БТРом

В издании Army Recognition пишут, что во многих случаях боевого применения Cougar солдаты выживали после подрыва на взрывчатке. Другая машина могла не спасти жизнь бойцов. На вооружении может быть пулемет калибром 12,7 мм или 40 мм автоматический гранатомет. Версия 4х4 предназначена для патрулирования, командования или разведки. Версия 6х6 может использоваться как полноценный БТР или грузовая машина.

Напомним, 28 марта Алексей Резников заявил, что первые британские танки Challenger 2 уже в Украине вместе с другой бронетехникой.

27 марта Алексей Резников показал на вооружении ВСУ американские БТР Stryker, германские БМП Marder и британские танки Challenger.